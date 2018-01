Dode en veel overlast door storm in Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk is door de storm Eleanor een dode gevallen, meldt persbureau AP. Een vrouw werd tijdens het skiën getroffen door een omwaaiende boom en overleed. Door de harde windvlagen zijn in het hele land vijftien gewonden gevallen, waarvan er vier slecht aan toe zijn. Het is een van de heftigste stormen die het land in jaren heeft getroffen.

De storm zorgt op verschillende plekken in Frankrijk voor overlast. Aan de kust werden snelheden van 120 kilometer per uur gemeten en in het binnenland werd 147 kilometer per uur bereikt. 225 duizend huishoudens zitten zonder stroom.

Gesloten skioorden

In het noorden en noordoosten is de overlast het grootst. Daar zitten ongeveer 140 duizend huishoudens zonder stroom. In het zuiden het van het land is een aantal skioorden gesloten vanwege de uitval van elektriciteit. Eerder deze week kwamen al tienduizenden huishoudens zonder stroom te zitten door storm Carmen.

In Parijs was de Eiffeltoren het grootste gedeelte van de dag gesloten. Inmiddels mogen bezoekers de toren weer op. Ook het Franse luchtverkeer raakte ontregeld. Basel-Mulhouse-Freiburg en Straatsburg moesten enige tijd hun vluchten uitstellen, vanwege harde windstoten.

Schade storm in Nederland valt mee

In Nederland lijkt de storm relatief weinig schade te hebben aangericht. Hoewel er zware windstoten (in Vlissingen tot wel 141 kilometer per uur) en felle buien optraden liepen mensen voor zover bekend geen zware verwondingen op. Het KNMI had code oranje afgekondigd voor Noord-Holland, Friesland en Flevoland, evenals het Waddengebied.

De storm zorgde wel voor een unieke situatie: voor het eerst werden alle vijf de waterkeringen van Rijkswaterstaat gelijktijdig gesloten. Waar eerder al de Oosterschelde-, Ramspol- en Hollandse IJsselkering op slot gingen, kwamen daar aan het begin van de middag de Hartel- en Maeslantkering bij. Die laatste is pas twee keer dicht gegaan sinds de opening in 1997.

Problemen in luchten en op het spoor

Brandweerkorpsen rukten volgens persbureau ANP zeker duizend keer uit voor meldingen van wateroverlast en stormschade. Met name in het gebied rond Rotterdam en in Midden- en West-Brabant hadden de brandweermannen het druk.

Luchtvaartmaatschappijen schrapten als gevolg van de aangekondigde storm 252 van de ruim 1.200 vluchten die woensdag vanaf Schiphol zouden vertrekken. De NS liet op verschillende trajecten minder treinen rijden.

In de haven van Urk schoot aan het begin van de middag een replica van de Ark van Noach los. Deze VerhalenArk dobberde enige tijd door de haven en richtte veel schade aan. Meerdere zeilboten werden verdrukt door het drijvende museum dat zo’n zeventig meter lang is en tien meter breed. Na enkele uren werd het schip aan de andere kant van de haven weer gestabiliseerd.

Rond 15.00 uur was de storm volgens Weeronline weer geluwd. In de kustprovincies bleef het echter nog enige tijd onrustig met tot aan de avond kans op weindstoten tot 100 kilometer per uur. De KNMI beëindigde in de loop van de middag code oranje.