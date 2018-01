Bijl wil snel duidelijkheid over positie Eurlings

Jeroen Bijl, chef de mission van het NOC*NSF, vindt dat er voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang een besluit moet worden genomen over de positie van Camiel Eurlings binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat zei hij dinsdagavond in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

,,Ik zou het wel goed vinden als daar duidelijkheid over komt”, aldus Bijl, hoofdverantwoordelijke voor de Nederlandse ploeg bij de Winterspelen. ,,Ik vind dat het standpunt van NOC*NSF, wat dat ook is, heel duidelijk moet zijn voor de Spelen. En daar ga ik ook van uit.”

Bijl kreeg tijdens de presentatie van de Nederlandse olympische ploeg op Papendal op dinsdag veel vragen over Eurlings, meldt het ANP.

Oud-minister en voormalig KLM-topman Eurlings mishandelde in juli 2015 zijn toenmalige vriendin. Vorige week bood het Nederlandse lid van het IOC zijn excuses aan. Sindsdien is de druk op Eurlings om op te stappen toegenomen.

Volgende week vergadert het bestuur van NOC*NSF over de positie van Eurlings. ,,Ik denk dat eerst het bestuur bij ons aan zet is”, aldus Bijl. ,,Die gaan als het goed is volgende week met hem in gesprek over een aantal zaken.”

Bijl is daar niet bij betrokken, zei hij. Hij liet zijn eigen mening over het aanblijven van Eurlings in het midden. ,,Ik denk dat ik wel een mening heb, maar die ga ik echt voor me houden”, aldus de chef de mission. ,,Omdat ik vind dat eerst onze organisatie er mee aan de slag moet.”

De sporters van de olympische ploeg zijn volgens Bijl niet met de kwestie bezig. ,,Ik krijg er zelf geen vragen over van de sporters, ik heb er zelf niet een discussie over met de sporters.”