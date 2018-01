Bij Liverpool zullen ze hem missen

De eerste contacten met de nieuwe trainer van NEC werden niet toevallig gelegd op de avond voor de derby tussen Liverpool en Everton. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, zou het duel met zijn zoon bezoeken, maar als hij toch in Liverpool was kon hij best even afspreken met de twee Nederlanders in de staf van Liverpool. Landgenoten onder elkaar. Kletsen over het vak. Hij een wijntje, zij een frisje.

Vrijblijvend gesprek? Ja en nee. Het ging om gezelligheid, maar Van Schaik dacht vooruit. Een van de twee mannen kon weleens de perfecte kandidaat zijn om in de nabije toekomst coach van NEC te worden.

Zijn naam: Pepijn Lijnders, de 34-jarige selfmade voetbalman uit het Limburgse Broekhuizen, de man die nooit op hoog niveau voetbalde, zelfs niet bij de amateurs, maar die het niettemin schopte tot assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool. Omdat hij het spel anders benadert. Onconventioneler. Frisser. En dat is precies wat NEC zoekt.

Dinsdag werd bekend dat Lijnders zijn baan bij Liverpool heeft verruild voor het hoofdtrainerschap bij NEC. „Ik ben hier écht aan toe”, zegt hij op de website van zijn nieuwe werkgever. „Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren. Die kennis en ervaring wil ik nu gebruiken om NEC verder te helpen.”

Remco Oversier, technisch directeur van NEC, ziet in Lijnders een trainer die NEC weer eredivisiebestendig kan maken, met oog voor scouting, de doorstroming van eigen jeugd en de wens om aanvallend te spelen. Bij de club hopen ze op een scenario à la Erik ten Hag bij FC Utrecht, die bij Bayern München kennis en inspiratie opdeed en die implementeerde bij Utrecht. Oversier: „Pepijns streven is dat spelers elke dag opstaan om beter te worden. Elke dag honderd procent. Ja, je zou denken dat iedere speler zich dat voorneemt, maar dat is niet zo.”

Hoewel Lijnders geen ervaring als hoofdtrainer heeft, noch een groot verleden als speler, gonst zijn naam al zo lang rond dat het een kwestie van tijd was voordat een Nederlandse club hem de kans zou bieden. „Hij heeft de ballen uit zijn broek gewerkt”, zegt Oversier. „Ook daarmee heeft hij zich onderscheiden.”

Nadat Lijnders al op zijn zeventiende had moeten stoppen wegens een knieblessure, ging hij aan de slag als trainer. Hij coachte het tweede team van SVEB in Broekhuizervorst, schoolde zich bij met de handboeken van techniekgoeroe Wiel Coerver, volgde lessen op het CIOS, ging stage lopen bij PSV, kreeg daar een vast contract en werd toen, op zijn 24ste, weggeplukt door FC Porto.

Klopp baalt

Daar kreeg Manchester United hem in het vizier, net als Ajax, maar met het oog op zijn ontwikkeling koos Lijnders voor Liverpool, waar hij al snel bij het eerste team werd betrokken. Eerst onder Brendan Rogers en sinds twee jaar onder Jürgen Klöpp. „Hij heeft zo’n enorm voetbalbrein. Maar zijn bereidheid om te leren en informatie te absorberen onderscheidt hem het meest”, aldus Klopp over de man die zijn veldtrainingen leidde. „Ik ben er kapot van dat wij zo’n belangrijk lid van ons coachingsteam en zo’n briljant persoon gaan missen.”

Des te blijer zijn ze bij NEC. De club staat tweede in de eerste divisie, maar niettemin moest Lijnders voorganger Adrie Bogers pas op de plaats maken. „Gevoelsmatig lijkt dat gek, maar voor ons is dit heel logisch”, zegt Remco Oversier. „Doordat we afgelopen zomer niet de juiste trainer konden vinden voor ons profiel, heeft Adrie het tijdelijk overgenomen. Hij wordt nu weer assistent. Hij wordt de ervaren man naast Pepijn.”