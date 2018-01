‘Bevrijdingsactie bedoeld voor twee gedetineerden’

Bij de verijdelde bevrijdingsactie met een gekaapte helikopter uit de Penitentiaire Inrichting van Roermond in oktober vorig jaar, hadden twee gedetineerden bevrijd moeten worden. Dat zou blijken uit een getuigenverklaring van de helikopterpiloot, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) van Amsterdam woensdag. Het OM wil niet bevestigen of het verhaal van de helikopterpiloot ook daadwerkelijk klopt.

Een van de gedetineerden is Benaouf A., die een centrale rol speelde in de zogeheten ‘mocromaffia’. Wie de tweede gedetineerde zou zijn, is nog niet bekend. A. werd na de verijdelde ontsnappingspoging overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De EBI is een speciale afdeling bedoeld voor gevangenen met een extreem vluchtrisico, die bij ontsnapping een groot maatschappelijk risico vormen.

In totaal zijn zeven verdachten opgepakt voor wat het OM omschrijft als een “goed georganiseerd en gecoördineerd kapings- en ontsnappingsplan”, schrijft ANP. Vijf verdachten moesten woensdag voor de rechtbank verschijnen in een pro-formazitting waarin de zaak inhoudelijk niet werd behandeld. Volgens Nu.nl zou het gaan om zes Amsterdamse verdachten in de leeftijd van 19 tot 26 jaar, en een 54-jarige piloot uit Colombia.

Kort na de verijdelde bevrijdingspoging werd een andere verdachte in het Limburgse Roosteren, ten zuidwesten van Roermond, door de politie doodgeschoten. Het zou gaan om een dertigjarige Fransman, meldt Nu.nl.