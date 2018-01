Van Rey vecht veroordeling aan bij Hoge Raad

De Limburgse politicus Jos van Rey legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. Van Rey (72) is dinsdag in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, laat zijn advocaat Gitte Stevens weten.

De straf die het gerechtshof in Den Haag Van Rey vorige maand oplegde, viel een stuk milder uit dan de twee jaar onvoorwaardelijk die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Dat de voormalige VVD’er desondanks naar de Hoge Raad stapt, komt doordat Van Rey vindt dat er een aantal “onverteerbare zaken” staat in de uitspraak van het hof.

‘Verklaring onderuit gehaald’

Als voorbeeld noemt de advocaat een getuigenverklaring die het hof als bewijs heeft gebruikt, ondanks dat die volgens Stevens op dat moment al “volledig onderuit was gehaald”. Van Reys raadsvrouw vindt ook dat het hof Van Rey ten onrechte heeft veroordeeld voor omkoping.

De zaak tegen Van Rey draait om giften die hij in zijn tijd als wethouder in Roermond (1998-2012) kreeg van Piet van Pol, een bevriende projectontwikkelaar met zakelijke belangen in de regio. De wethouder nam onder andere reisjes naar vastgoedbeurzen aan van Van Pol. Belangenverstrengeling, oordeelde het gerechtshof, dat Van Pol veroordeelde tot negen maanden voorwaardelijk en een boete van 40.000 euro.

Van Rey heeft de beschuldiging van corruptie telkens van de hand gewezen. Advocaat Stevens noemt het dinsdag ook weer “onbegrijpelijk” dat het hof geen onderscheid heeft gemaakt tussen de persoonlijke relatie van Van Rey en Van Pol enerzijds, en de relatie tussen Van Rey als politicus en de bedrijven van Van Pol.

Informatie doorgespeeld

Het hof bevond Van Rey ook schuldig aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan een kandidaat voor het burgemeesterschap van Roermond. Van Rey speelde de man vertrouwelijke informatie door over de benoemingsprocedure. Dat stond volgens het hof gelijk aan stembusfraude.

Van Rey zelf hield vol dat die gang van zaken er bij hoorde in de gemeentepolitiek. Advocaat Stevens levert dinsdag geen commentaar op het deel van het vonnis waarin het hof Van Rey schuldig bevindt aan stembusfraude en schending van het ambtsgeheim.

In juli 2016 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Van Rey nog tot een taakstraf van 240 uur. Ook toen bevonden de rechters hem schuldig aan corruptie, schending van het ambtsgeheim en stembusfraude. Het OM ging in beroep, omdat het Van Rey achter de tralies wilde. Het hof legde inderdaad een celstraf op. Maar wel een geheel voorwaardelijke, vanwege Van Reys gevorderde leeftijd en zijn verdiensten voor Roermond.