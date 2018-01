Uitleg PowNed over betaling motorclubleider ‘onvoldoende overtuigend’

De uitleg van omroep PowNed over de omstreden betaling aan motorclubleider Henk Kuipers voor zijn rol in de realityserie Captain Henk, is volgens de ombudsman van de NPO “onvoldoende overtuigend en te laat”. Dat schrijft de ombudsman in een verklaring.

PowNed verklaarde, in een reactie op het nieuws in De Telegraaf dat PowNed duizend euro per aflevering aan Kuipers zou hebben betaald, geen honorarium te hebben betaald. Dat is tegen de regels, benadrukt de ombudsman: “Het journalistiek-ethische kader is glashelder: er wordt door journalisten werkzaam voor de publieke omroepen geen geld betaald aan bronnen en getuigen.” Volgens de omroep kreeg Kuipers een onkostenvergoeding. Het ging om een vast bedrag per draaidag “ter compensatie van kosten, planning en organisatie van de opnamen”.

Ombudsman Margo Smit vindt deze verklaring niet overtuigend en ziet geen verschil tussen deze onkosten en een honorarium. Ze trekt die conclusie nadat ze inzage kreeg in de financiering van het programma.

“De ombudsman oordeelt dat er in dit geval ook in de geleverde stukken geen duidelijk verschil valt te maken met een honorarium. Er wordt betaald voor een mogelijke inspanning [...] en een aantal uren van Kuipers’ tijd. Dat zijn geen onkosten, noch is er sprake van het verkrijgen van specifieke kennis of expertise.”

Ook vindt Smit de uitleg te laat. “Had een en ander maar tijdig en transparant aangekaart en uitgelegd.” Wel ziet de ombudsman aanleiding voor het maken van de serie. “Er is, in de dagen dat een motorclub door de rechter verboden wordt, alle journalistieke aanleiding om bij een club achter de schermen te willen kijken.”

Serie

De leider van de motorclub No Surrender werd in december opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling van clubleden. Er ontstond over de twaalfdelige serie commotie nadat bekend werd dat Kuipers geld had ontvangen tijdens de opnames. Ook Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, roerde zich in de discussie en zei in De Telegraaf dat de betaling vragen oproept.