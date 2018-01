RTV Noord zette vuurwerk-reportage in scene

De regionale omroep RTV Noord heeft een undercover-reportage over illegaal vuurwerk in scene gezet. Dat bevestigt de zender deze dinsdag na berichtgeving van het Groningse stadsblog Sikkom. De video is inmiddels offline gehaald.

In de reportage koopt verslaggever Rob Mulder een „Cobra 6” en „een Shell, zwaar mortiervuurwerk” bij een illegale leverancier, die met een vervormde stem en wazig gezicht in beeld komt. Deze leverancier draagt echter dezelfde trui – herkenbaar aan het logo van een scooterfirma – als een deskundige die even later aan het woord komt, ontdekte Sikkom.

De betreffende reportage:



RTV Noord-hoofdredacteur Mischa van den Berg bevestigt dat het om dezelfde persoon gaat. De legale handelaar, tevens een vriend van de verslaggever, werd gevraagd om zich voor het filmpje voor te doen als illegale leverancier. „Het was een reconstructie, zonder dat dit werd vermeld”, zegt Van den Berg.

Van den Berg zegt dat het vuurwerk in de reportage wel degelijk bij een illegale handelaar in Groningen is gekocht. Daar waren echter geen beelden van. De omroep maakte volgens Van den Berg dan ook geen nepnieuws, zoals Sikkom schreef. „Nepnieuws is als je A zegt, terwijl het B is. Onze insteek was: kun je binnen korte tijd in Groningen aan illegaal vuurwerk komen? En het antwoord is ja.”

Hij betreurt de journalistieke fout. „Ik hoop dat we als goed draaiende regionale omroep genoeg krediet hebben opgebouwd. Maar dit zijn niet affaires waar je teveel van moet hebben.”

Daarnaast blijkt dat de freelance verslaggever een vuurwerkpakket ter waarde van 139 euro cadeau heeft gekregen van de vuurwerkhandelaar en in ruil daarvoor reclame zou maken op zijn Facebookpagina. Van den Berg tegen RTV Noord: „Nu komt dit er nog bij. Deze belangenverstrengeling kan niet. We gaan de hele kwestie nogmaals tegen het licht houden.”

Dit bericht is aangevuld nadat RTV Noord meldde dat de verslaggever een vuurwerkpakket cadeau heeft gekregen.