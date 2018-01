Rabobank verwacht boete van 310 miljoen in VS

Een Amerikaanse dochterafdeling van Rabobank heeft omgerekend 310 miljoen euro gereserveerd voor een boete die het bedrijf komend jaar waarschijnlijk krijgt. Dat heeft Rabobank dinsdag bekendgemaakt. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken Rabo-dochter RNA al sinds 2013 vanwege mogelijke witwaspraktijken. Rabobank verwacht dat het onderzoek uitmondt in een schikking.

Mexicaanse drugsbazen zouden filialen van het Californische RNA hebben gebruikt om geld wit te wassen. Drugskartels stortten hun in Mexico verkregen criminele contanten op rekeningen bij de Rabobank. Later werd het geld, witgewassen en al, in gepantserde wagens teruggereden over de grens. Het witwasschandaal was de reden voor de sluiting van de Rabo-vestiging in het stadje Calexico.

Rabobank zit nu vooral in de problemen doordat het signalen over de witwaspraktijken heeft achtergehouden voor de Amerikaanse bankenwaakhond OCC. Banken zijn in de Verenigde Staten wettelijk verplicht verdachte transacties van contant geld te melden. In de toekomstige schikking gaat Rabobank naar eigen zeggen toegeven dat een aantal werknemers heeft verzuimd verdachte activiteiten door te geven aan de OCC.

De Amerikaanse justitie zou ook over bewijs beschikken dat Rabo-medewerkers actief de interne controle van transacties hebben tegengewerkt. Of Rabobank hierover ook een schuldbekentenis gaat afleggen, zegt het concern niet.

Honderd filialen in VS

Rabobank is ongeveer vijftien jaar actief in Californië, waar het verschillende banken heeft overgenomen. Momenteel heeft de bank er zo’n honderd kantoren. Rabobank richt zich in de Verenigde Staten onder andere op de verstrekking van kredieten aan boeren.

De waarschijnlijke boete van 310 miljoen euro zou niet de eerste grote schikking zijn die Rabobank de afgelopen jaren heeft getroffen. In 2013 schikte de bank voor 775 miljoen euro ter afwikkeling van het zogeheten Liborschandaal. Medewerkers van de Rabobank bleken jarenlang te hebben gesjoemeld met de Libor, de rentevoet die banken in de Londense City gebruiken als ze geld aan elkaar uitlenen.