PvdA-commissie gaat handelen Kamerlid Moorlag onderzoeken

De PvdA gaat het handelen van het in opspraak geraakte Kamerlid William Moorlag onderzoeken. Het bestuur van de partij heeft een commissie ingesteld die moet kijken of Moorlag aan kan blijven. Zelf lijkt Moorlag het echter niet eens te zijn met het onderzoek: op Twitter laat hij weten dat “de indruk dat er overeenstemming is over een commissie en een onderzoek” niet juist is.

Moorlag raakte vorige maand in opspraak nadat een rechter oordeelde dat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies werkte. De kwestie ligt voor de PvdA gevoelig, omdat de partij juist een felle strijd voert tegen dit soort constructies. Moorlag houdt echter vol dat hij juist heeft gehandeld. Aanvankelijk ging de PvdA-fractie achter hem staan: Moorlag zou met de constructies “geen foute bedoelingen” hebben gehad en niet bezig zijn geweest “zichzelf te verrijken”. Verschillende individuele leden en de Jonge Socialisten waren het daar echter niet mee eens en riepen Moorlag op zijn zetel op te geven. Ook het partijbestuur besloot daarop aan te dringen op het vertrek van Moorlag.

Het Kamerlid weigert dat: in een verklaring schreef hij zaterdag dat hij eerst verantwoording wil afleggen aan de ledenraad en een onderzoek van een onafhankelijke commissie af wil wachten. “Zolang geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en daardoor niet transparant en deugdelijk verantwoording kan worden afgelegd, zal ik geen gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur en deze positie in de fractie innemen”, aldus Moorlag in zijn verklaring.

Onrust

De nu door het partijbestuur ingestelde commissie bestaat uit voormalig Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl, voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt en wethouder in Menterwolde Thea van der Veen. Moorlag benadrukte zaterdag dat de commissie het vertrouwen van het partijbestuur, de partijleider én hemzelf zou moeten krijgen. Van dat laatste lijkt nu geen sprake. Moorlag noch het PvdA-bestuur waren dinsdag bereikbaar voor een reactie.

wmoorlag William Moorlag Het bericht waarin de partijvoorzitter met daarin de indruk dat er overeenstemming is over een commissie en een onderzoek is niet juist 2 januari 2018 @ 12:18 Volgen

Ook de PvdA-Kamerfractie lijkt inmiddels te willen dat het Kamerlid opstapt. Zaterdag twitterde Moorlag contact te hebben gehad met fractievoorzitter Lodewijk Asscher, die op vakantie is, en een “agreement to disagree” te hebben moeten sluiten. Een woordvoerder bevestigt dat er contact is geweest tussen Asscher en Moorlag, maar wil niet ingaan op de inhoud van dat gesprek.