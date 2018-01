Polen zet ruim 800 zedendelinquenten online

Het Poolse ministerie van Justitie heeft een database met 768 zedendelinquenten gepubliceerd. Op de website van het ministerie zijn twee versies van de database te vinden: in de openbare versie staan de zedendelinquenten met hun foto, naam, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, en de daad waarvoor ze veroordeeld zijn. De database bevat volgens het ministerie grotendeels “pedofielen” die kinderen onder de vijftien hebben misbruikt.

In de gesloten versie, die geraadpleegd kan worden door onder meer justitiële instellingen en scholen, staat ook informatie zoals woonadressen. In dit register staan 2.614 namen, die deels overlappen met het openbare register, maar er staan ook mensen in die zijn veroordeeld voor het bezit van kinderporno of die een zedendelict begingen bij minderjarigen tussen de vijftien en achttien jaar. Wie de gesloten versie wil raadplegen, moet daarvoor een verzoek indienen bij het ministerie.

Sinds Polen een wet heeft aangenomen waarmee het parlement invloed krijgt in de rechtsspraak ligt de rechtsstaat in het land onder vuur: Europese Commissie opent deur naar sancties Polen

De database zal voortdurend worden bijgewerkt. Doel van het register is om nieuwe gevallen van misbruik door de vrijgekomen delinquenten te voorkomen. De publicatie van de database is mogelijk gemaakt door een nieuwe wet, die in 2016 werd aangenomen en in 2017 in werking trad. Polen was al jaren bezig om de wet erdoor te krijgen. De wet is niet onomstreden. Mensenrechtenactivisten in Polen wezen op het belang van privacy en psychotherapeuten kaartten aan dat dit soort openbare informatie de behandeling en terugkeer in de maatschappij van zedendelinquenten kan bemoeilijken.

Maar het ministerie van Justitie vindt dat “het recht op kinderbescherming zwaarder telt dan het recht op privacy van daders”, zo valt te lezen op de website. Het ministerie wijst er ook op dat in de VS dit soort websites al veel langer bestaan.