Oproer in Braziliaanse gevangenis: 9 doden

Bij een gevangenisoproer in de Braziliaanse deelstaat Goias zijn maandag zeker negen mensen om het leven gekomen en veertien mensen gewond geraakt, meldt persbureau AP.

Meer dan honderd gevangenen ontsnapten volgens lokale media tijdens het geweld in de Colonia Agroindustrial gevangenis in de stad Goiania, bij de hoofdstad Brasilia. Van hen zijn 27 gevangenen weer opgepakt.

Het oproer in de gevangenis, een symptoom van een chronisch geweldsprobleem in het Braziliaanse gevangenisstelsel, brak uit toen gevangenen uit een deel van het complex drie andere vleugels binnenvielen, waar gevangenen van rivaliserende bendes werden vastgehouden.

De aanvallers staken matrassen in brand en verbrandden de lijken van slachtoffers, aldus de autoriteiten. De brandweer heeft het vuur onder controle gekregen.

Een van de slachtoffers werd volgens de media onthoofd. Dat deed denken aan een gevangenisoproer van een jaar geleden in het Amazonegebied. Daarbij kwamen 56 mensen om het leven. Die rel was het startsein voor een golf van geweld in Braziliaanse gevangenissen in januari 2017, waarbij in totaal 130 gevangenen omkwamen.

Braziliaanse gevangenissen zijn veelal dichtbevolkt en slecht bewaakt.