Mishandeling van politieagenten leidt tot ophef in Frankrijk

In de Franse media en door politici is geschokt gereageerd op een aanval op twee politieagenten tijdens Oud en Nieuw. Dat gebeurde in Champigny-sur-Marne, een gemeente in de buurt van Parijs. Op 1 januari werden twee andere agenten mishandeld toen zij een gestolen scooter wilden controleren in Aulnay-sous-Bois.

De eerste zaak deed zich voor toen twee agenten, een man en een vrouw, kort voor middernacht werden opgeroepen vanwege onrust bij een privéfeest. Een grote groep mensen zou geprobeerd hebben de feestzaal binnen te dringen. Meerdere politiemensen kwamen op het adres aan. In een vechtpartij die daarna ontstond, werden de twee agenten geïsoleerd en tegen de grond geslagen.

Beelden van de heftige vechtpartij verschenen op sociale media. Daarop is te zien hoe meerdere mensen de vrouwelijke agent omsingelen en schoppen, terwijl ze op de grond ligt. Zij liep kneuzingen op in haar gezicht, haar collega heeft een gebroken neus. Ook de auto van de politieagenten liep schade op.

Collega’s die de politiemensen te hulp kwamen, moesten gebruikmaken van traangas om de belagers te verjagen. Volgens AFP, dat zich baseert op een politiebron, werden ter plaatse twee arrestaties verricht maar wordt er nog gezocht naar de aanvallers.

‘Lynchpartij’

Op maandagavond werden twee agenten aangevallen in de gemeente Aulnay-sous-Bois. Een van de twee liep daarbij een hersenschudding op.

Politici reageren geschokt op het geweld tegen de politie. Over de vechtpartij tijdens Oud en Nieuw liet de Franse president Emmanuel Macron via Twitter weten dat “degenen die schuldig zijn aan deze laffe en criminele lynchpartij zullen worden vervolgd en gestraft.”

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak over “verschrikkelijke daden die geen plaats hebben in onze maatschappij”. Hij zei ervoor te willen waken dat politie en bewoners in “bepaalde wijken” tegenover elkaar komen te staan. Over de aanvallen op agenten zei hij: “Een aanval op de veiligheidsdiensten is een aanval op de Republiek.”

Tijdens de nieuwjaarsnacht werden in Frankrijk ongeveer 140.000 politieagenten, soldaten en gendarmes ingezet. Acht politieagenten en drie militairen zijn verwond, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.