Aan onze kleindochter Livia (9 jaar) vertelde ik dat we het graf van mijn ouders zouden bezoeken. Mijn kinderen bezoeken dit graf niet; mijn vader hebben zij nooit gekend en met mijn moeder hadden zij het niet zo. Kleindochter zei dat zij wilde meegaan: „Ik wil mij graag voorstellen aan mijn overgrootouders.”

