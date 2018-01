Leraar krijgt 2,5 jaar cel voor misbruik meisje

Een leraar die in 2017 een 13-jarige mentorleerling misbruikte, moet 2,5 jaar de cel in, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De 40-jarige leraar is dinsdag door de rechtbank in Assen veroordeeld voor het misbruik, grooming (digitaal kinderlokken) en het bezit van kinderporno. Ook mag de man vijf jaar lang niet werken als leraar en heeft hij een gebiedsverbod opgelegd gekregen.

In de zomer van 2017 heeft de leraar het slachtoffer gedwongen tot seksueel contact op school en in een bos bij Assen. De man liet het meisje ook video’s van zichzelf bekijken waarop hij zichzelf bevredigde. Via WhatsApp onderhielden het slachtoffer en de dader contact. De ouders van het slachtoffer ontdekten de berichtjes op haar telefoon. Zij stond toen op het punt om af te reizen naar het huis van de leraar in Groningen.

Het slachtoffer leerde de man kennen via school. Zij had problemen die zij met hem besprak. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de kwetsbaarheid van het meisje misbruikte en haar ook liet liegen tegenover haar ouders over het contact dat zij onderhielden. Uit psychologisch onderzoek blijkt de man een persoonlijkheidsstoornis te hebben. Daarvoor moet hij zich laten behandelen.