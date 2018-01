In de bios zitten zoals Bernhard en Juliana dat vroeger deden

Van 2 tot en met 7 januari is de historische filmzaal in Paleis Soestdijk tijdelijk toegankelijk voor publiek. Een week lang kunnen bezoekers een mini-rondleiding krijgen in de voormalige privébioscoop voor de bewoners van het paleis en hun gasten. Dat heeft de nieuwe eigenaar van Paleis Soestdijk, Made by Holland, laten weten.

De zaal is al geruime tijd niet meer in gebruik, maar is nog geheel intact. Inclusief de originele projectoren, alleen functioneren die niet meer. Er zullen tijdens de openstelling geen films worden gedraaid.

Toegang tot de filmzaal is onder begeleiding van een rondleider, ’s middags tussen 12 en 16.30 uur. De rondleiding, steeds voor een beperkt aantal bezoekers per keer, duurt twintig minuten. Van tevoren reserveren is niet mogelijk.

Er zullen tijdens de openstelling van de oude filmzaal in Paleis Soestdijk geen films worden gedraaid. Foto Made by Holland

Proeftuin

Het consortium Made by Holland verwierf Paleis Soestdijk in juni 2017. Met een bod van 1,7 miljoen euro was het de hoogste bieder van drie overgebleven partijen. Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments BV, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek BV, adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling BV.

Paleis Soestdijk moet de komende jaren een proeftuin voor innovatie gaan worden, waar instituten, bedrijven en starters zich aan elkaar presenteren. Ook komen er horeca en hotelfaciliteiten. Aan de rand van het terrein worden woningen gebouwd. Made by Holland steekt ruim 30 miljoen in de ontwikkeling van paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed.