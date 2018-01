Knesset maakt afstaan Oost-Jeruzalem moeilijker

De tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijnse conflict is maandagavond verder uit beeld geraakt. Het Israëlische parlement, de Knesset, stemde in met een wet die een meerderheid van tweederde van de stemmen vereist om (delen van) Jeruzalem af te staan aan een „buitenlandse mogendheid” in een eventuele toekomstige vredesovereenkomst.

De kwestie-Jeruzalem geldt als de kern van het conflict, omdat zowel de Israëliërs als de Palestijnen de stad als hun hoofdstad zien. Waar Israël de hele stad als hoofdstad beschouwt, azen de Palestijnen op Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat. In de praktijk heeft Israël de controle over de stad, waarbij het Palestijnse Oost-Jeruzalem bezet gebied is.

Tot nu toe zou het afstaan van (delen van) de stad een eenvoudige meerderheid in de Knesset hebben gevergd. Nu er 80 van de 120 stemmen nodig zijn, zal het zeer moeilijk worden om Jeruzalem op te splitsen.

In de zittende Knesset hebben de centrum- en rechtse partijen, die Jeruzalem koste wat kost willen behouden, bijna een tweederde meerderheid.

De indienster van de wet, parlementslid Shuli Moalem-Refaeli van de ultranationalistische partij Het Joodse Huis, noemde het „tegengaan van concessies” als expliciet doel van de wet. „Jeruzalem zal nooit op de onderhandelingstafel liggen. De staat Israël zal niet toestaan dat er een Palestijnse staat opgericht wordt met Jeruzalem als zijn hoofdstad. Sla op in jullie hoofden dat Jeruzalem de hoofdstad was van het Joodse volk en dat het de hoofdstad van het Joodse volk zal blijven tot in de eeuwigheid.”

Het aannemen van de wet volgt kort op het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade naar de stad te verplaatsen. Dit besluit heeft in de afgelopen weken tot ongeregeldheden geleid.