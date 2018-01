Kijken: de fascinatie van verlaten plekken

De Frans-Duitse fotograaf David de Rueda is gefascineerd door verlaten plekken. De Rueda noemt zichzelf een ‘urban explorer’, maar veel van zijn foto-onderwerpen bevinden zich ver weg van de stad of steden. Een verlaten vliegtuigwrak, space shuttles, de koeltoren van een kerncentrale, een oude energiecentrale, satellieten in de sneeuw of een voormalige concerthal.

Voor veel van zijn reportages, die regelmatig in internationale media aandacht krijgen, reist de fotograaf door Rusland en Oost-Europa, waar de megalomane bouwstijl zijn foto’s een futuristisch tintje geeft.

Urban Escapes in de VS

Om eens iets anders te doen, besloot de fotograaf in 2013 een paar maanden door de VS te gaan reizen: van New York naar San Francisco. De reis voert van The Big Apple naar Detroit, Tennessee, Pennsylvania, Michigan, Texas, Colorado, Arizona, om in Californië te eindigen. De fotoserie exposeerde hij in 2015, de documentaire erover heeft hij een paar weken geleden op YouTube gezet.

Samen met andere lokale fotografen, waaghalzen en hobbyisten beklimt hij onder andere de Manhattan Bridge, een energiecentrale, een kerktoren, een raketinstallatie, en een oude geldkluis. Ongevaarlijk is het niet, zo blijkt uit de film. Al was het maar omdat sommige locaties bekend staan als fotogeniek en dieven soms fotografen opwachten om ze te beroven van al hun dure apparatuur. Bovendien zijn veel locaties verboden terrein en er is nog steeds radioactieve straling.

Maar De Rueda houdt nu eenmaal van ongewone plekken:

“Op ontdekkingsreis gaan, is al zo oud als de mensheid. Dit is wat mensen doen. We houden van ruïnes, daarom voelen we ons aangetrokken tot Angkor Vat en de piramiden. Ze doen ons denken aan onze sterfelijkheid. Ze herinneren ons eraan dat alles wat we doen eindig is, en dat onze plek in het universum heel klein is.”

Bekijk de documentaire Urban Escapes: