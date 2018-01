Khamenei haalt uit naar VS, terwijl onlusten aanhouden

De opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft „de vijanden van Iran” er dinsdag van beschuldigd achter de ongeregeldheden te zitten, die zich inmiddels al bijna een week her en der in het land voordoen. Bij de betogingen tegen de regering zijn inmiddels zeker 21 mensen om het leven gekomen.

De betogers, die zowel tegen de economische malaise in het land als tegen het regime van Khamenei (78) en de regering onder leiding van president Hassan Rohani protesteren, lieten zich ook dinsdag niet afschrikken door de massale aanwezigheid van de politie in veel steden.

Het hoofd van de Revolutionaire Rechtbank in de hoofdstad Teheran, Musa Ghazanfarabadi, waarschuwde de betogers dat ze zware straffen riskeerden. Protestleiders zouden volgens hem vervolgd kunnen worden wegens ‘moharebeh’, een islamitische term voor oorlogvoering tegen God. Daarop staat de doodstraf.

Voor het eerst sinds het uitbreken van de onrust liet Khamenei van zich horen via een boodschap op zijn website. „De laatste dagen hebben de vijanden van Iran verscheidene instrumenten gebruikt zoals baar geld, wapens, politieke middelen en technologie om inlichtingen te verzamelen en zo trammelant voor de Islamitische Republiek te creëren”, stelde hij. Op welke vijanden Khamenei doelde, gaf hij niet aan, maar een Iraanse functionaris zei later dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië achter de rellen zaten.

De Amerikaanse president Trump, die sinds het uitbreken van de onlusten de betogers dagelijks via zijn twitterboodschappen aanmoedigt, deed dat ook dinsdag weer. Sommige analisten, ook in de VS, waarschuwen dat Trump hiermee de Iraanse leiders in de kaart speelt. De Amerikaanse gezant bij de VN, Nikki Haley, riep dinsdagavond de Veiligheidsraad op tot spoedberaad over de crisis in Iran.

Details over de ongeregeldheden blijven intussen schaars doordat de Iraanse autoriteiten de sociale media deels buiten werking hebben gesteld. De VS hebben opgeroepen deze blokkade op te heffen. Duidelijk is wel dat het anders dan bij de roerige presidentsverkiezingen van 2009 niet alleen om onrust in Teheran gaat maar om plaatsen in het hele land.

Honderden mensen zijn gearresteerd, alleen al in Teheran 450. Volgens een Iraanse regeringsfunctionaris was 90 procent van de arrestanten beneden de 25 jaar.

Uit diverse berichten valt ook op te maken dat er ditmaal veel mensen uit de lagere inkomensgroepen onder de betogers zitten. Juist zij zijn het hardst getroffen door recente prijsstijgingen en bezuinigingen van de regering.