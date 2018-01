Jumbo heeft mooie cijfers, maar ook mot met bonden

Een nieuw jaar, en de eerste omzetcijfers over het afgelopen zijn reeds binnen. Op nieuwjaarsdag presenteerde supermarktketen Coop zijn eerste omzetcijfers, dinsdag volgde branchegenoot Jumbo. Dat had een goed 2017, zo maakte het bekend. Over afgelopen jaar noteerde het supermarktconcern (70.000 werknemers) een omzetgroei van 5 procent naar ruim 7 miljard euro. Jumbo rekent met een zogeheten ‘consumentenomzet’, dat is de omzet inclusief de omzetbelasting.

Het winkelaantal groeide per saldo met vijf naar een totaal van 585 winkels. In een overname van supermarktketen Emté, nu eigendom van groothandel Sligro, is Jumbo nog steeds geïnteresseerd, zegt financieel directeur Ton van Veen. „Er zijn nog ontzettend veel plaatsen waar geen Jumbo is.” Het is de tweede supermarktketen van Nederland met een marktaandeel van 19 procent. Albert Heijn is marktleider met zo’n 35 procent.

Wegrestaurants

Grote groei zat bij de restaurantketen La Place, die Jumbo in 2016 uit de failliete boedel van V&D kocht. Het aantal La Place-vestigingen nam toe van 59 naar 92. Dat kwam mede door de overname van AC Restaurants aan het begin van afgelopen jaar. Het merendeel van de achttien wegrestaurants is inmiddels omgebouwd. Ook in het buitenland breidde La Place uit. Het heeft nu elf vestigingen over de grens, onder meer op stations in Parijs en op een luchthaven in Toronto.

De omzet van La Place steeg volgens Jumbo met meer dan 34 procent naar 123 miljoen euro.

Vlak voor Kerst deed het supermarktconcern nog een andere mededeling: met zijn ondernemingsraden is Jumbo „op hoofdlijnen” tot een akkoord gekomen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de circa 3.000 werknemers in de distributiecentra van het bedrijf.

In april vorig jaar verliep de vorige cao. Eerdere onderhandelingen met de vakbonden liepen op niets uit. Een deel van het personeel ging in het voorjaar over op staking. Via de rechter probeerde Jumbo dat te voorkomen, zonder succes. Het concern besloot de onderhandelingen met de bonden in zijn geheel te staken en met de ondernemingsraden verder te gaan. Van Veen: „We hebben de oude cao als basis genomen. Dit akkoord is er een verbetering op.”

Standpunten

Het supermarktconcern toonde „geen respect voor de standpunten en belangen van de werknemers in de distributiecentra”, aldus de FNV in april. De nu overeengekomen arbeidsvoorwaarden heeft de bond nog niet ingezien, zegt onderhandelaar Debbie van Leiden. „Maar het blijft staan dat we meer wat wij noemen ‘echte banen’ willen. Vaste dienstverbanden.”

De vakbonden hebben een claim van een half miljoen bij Jumbo op tafel gelegd omdat het zich in april schuldig zou hebben gemaakt aan het breken van de staking. Komt het voor donderdag niet aan de eis tegemoet, dan zijn de bonden voornemens Jumbo voor de rechter te dagen.

Financieel directeur Van Veen zegt niet van de claim onder de indruk te zijn. „Van het bewust breken van staking is geen sprake geweest.”