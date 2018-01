Jean-Paul de Jong aangesteld als nieuwe trainer van FC Utrecht

FC Utrecht heeft Jean-Paul de Jong benoemd als nieuwe trainer. Hij volgt Erik ten Hag op die eind december vertrok naar rivaal Ajax. De Jong was assistent van Ten Hag. Hij heeft een contract getekend dat hem tot medio 2019 aan de club bindt. Luc Nijholt, Marinus Dijkhuizen en Rick Kruijs zijn aangesteld als assistent-trainers.

De Jong waardeert het vertrouwen dat de club in hem heeft, zo laat hij weten in een persbericht van de club.

“Ik ben trots dat ik als hoofdtrainer ben aangesteld. Het vertrouwen dat FC Utrecht in mij heeft, waardeer ik zeer. Ik zie het als een mooie uitdaging om de koers die we onder leiding van Erik ten Hag hebben ingezet voort te zetten met de (nieuwe) staf en spelers.”

Uitgeroepen tot beste trainer van de Jupiler League

De Jong, ook wel ‘Mister FC Utrecht’ genoemd, heeft een lang verleden bij de Domstedelingen. De voormalig middenvelder speelde van 1993 tot 2007 bij FC Utrecht en won als aanvoerder tweemaal de KNVB-beker en één keer de Johan Cruijff Schaal. Na het beëindigen van zijn profcarrière begon De Jong als trainer bij de jeugd van FC Utrecht.

In 2013 maakte hij de overstap naar eerstedivisionist FC Eindhoven. Als trainer van het eerste elftal haalde hij twee keer op rij de playoffs voor promotie naar de Eredivisie. In 2015 werd De Jong uitgeroepen tot beste trainer van de Jupiler League. In de zomer van dat jaar keerde hij terug naar FC Utrecht als assistent-trainer van de club. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam schrijft dat De Jong begon bij FC Utrecht met “de ambitie om hoofdtrainer te worden”.

“Sinds zijn terugkeer bij FC Utrecht is Jean-Paul onderdeel geweest van een zeer succesvol team, dat in 2017 diverse clubrecords uit de boeken speelde. Door het tussentijdse vertrek van Erik ten Hag is nu het moment aangebroken om Jean-Paul zijn ambitie te laten waarmaken. Samen met zijn deels vernieuwde staf is het doel de prestaties van het eerste elftal te continueren. Wij hebben hier vertrouwen in en kijken uit naar de samenwerking.”

FC Utrecht staat zesde in de Eredivisie met achttien punten achterstand op koploper PSV. Het heeft nog wel een inhaalwedstrijd tegen Feyenoord te goed. In de beker werd de club verrassend uitgeschakeld door promovendus VVV.