Door islam geïnspireerde partij Nida wil ook in Haagse raad

De Rotterdamse islamitisch geïnspireerde partij Nida breidt uit en doet de komende gemeenteraadsverkiezingen ook mee in Den Haag. Dat maakte de partij dinsdag bekend op Facebook.

In de gemeenteraad in Den Haag zitten momenteel zestien fracties, waaronder twee islamitische partijen. Volgens Nida hebben deze partijen geen verschil kunnen maken.

De stad is verdeeld en nu de economie weer aantrekt is economische hervorming nodig, aldus Nida. Partijvoorzitter Nurullah Gerdan zegt in dagblad Trouw dat de partij werd benaderd door “mensen die zich niet herkenden in de bestaande partijen in de stad”. Later deze maand wordt de kandidatenlijst bekendgemaakt voor Den Haag en Rotterdam.

Rotterdam

De partij boekte tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen succes en kwam in 2014 vanuit het niets met twee zetels in de Rotterdamse gemeenteraad. Nida staat bekend als ferme oppositiepartij van Leefbaar Rotterdam. Afgelopen zomer stapte raadslid Mohammed Anfal over van Leefbaar Rotterdam naar Nida waarmee het aantal zetels steeg naar drie. Ook heeft Nida gesproken met Denk over een samenwerking maar dit liep op niets uit.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hebben veel nieuwe landelijke partijen de stap gemaakt naar de lokale politiek. Zo doet de PVV mee in dertig gemeenten, heeft Denk aangekondigd in elf steden mee te doen en doen BIJ1 en Forum voor Democratie mee in Amsterdam.