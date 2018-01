In 2017 honderdduizend inwoners erbij in Nederland

Het afgelopen jaar is de bevolking van Nederland met ongeveer honderdduizend inwoners toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse arbeids- en studiemigratie.

Net als vorig jaar vestigden zich meer mensen in Nederland dan er vertrokken: er waren 233.000 immigranten en 151.000 emigranten. De meeste migranten kwamen dit jaar uit Europese landen, Brazilië en India naar Nederland. Vier vijfde van de migratiestroom bestond uit mensen die naar Nederland kwamen om te werken of studeren. In vergelijking met 2016 is het aandeel asielmigratie (uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran) sterk afgenomen.

Krimp in gemeenten ‘aan de randen’

Nederland heeft nu in totaal 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Natuurlijke aanwas droeg ook bij aan de bevolkingsgroei van het afgelopen jaar. Volgens het CBS werden er in 2017 19.000 meer kinderen geboren dan er mensen stierven. Dat aantal ligt lager dan in 2016, toen was het verschil 24.000.

In bijna een kwart van de gemeenten is echter sprake van bevolkingskrimp. Het gaat om 91 van de 388 gemeenten, vooral aan de “randen van de Nederland”, waar in 2017 meer inwoners zijn overleden dan geboren. Dat komt door vergrijzing, schrijft het CBS. Veel jongeren trekken naar de Randstad of andere steden. De daling vond vooral plaats in kleinere gemeenten in de de noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek. Amsterdam groeide met ruim 11.500 nieuwe inwoners het hardst.