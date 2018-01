Hollywoodvrouwen starten fonds voor slachtoffers misbruik

‘Lieve zusters”, zo begint de paginagrote open brief waarmee 300 vooraanstaande vrouwen uit de Amerikaanse entertainmentindustrie aankondigen slachtoffers te willen helpen in hun strijd tegen seksuele intimidatie en misbruik. De vrouwen zeggen met hun initiatief Time’s Up zich te willen richten op alle lagen van de samenleving: het bevat onder meer een steunfonds dat gebruikt zal worden om minder geprivilegieerde vrouwen juridisch bij te staan. Er werd al zo’n 13 miljoen dollar (bijna 11 miljoen euro) aan giften opgehaald, onder meer Meryl Streep en Steven Spielberg leverden belangrijke bijdragen. Onder de ondertekenaars van de open brief, die op 1 januari in The New York Times werd gepubliceerd, zijn sterren als Natalie Portman en Emma Stone.

Sinds de val van filmproducent Harvey Weinstein blijven de onthullingen over prominenten binnen en buiten de entertainmentindustrie elkaar opvolgen, zoals afgelopen dagen over de leider van het New York City Ballet, Peter Martins, en sterdirigent Charles Dutoit.

Initiatiefnemers: draag zwart

Hollywoodsterren als Reese Witherspoon en producenten als Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) willen in de nasleep van de #MeToo-affaire steun bieden aan vrouwen wier klachten minder gemakkelijk aandacht krijgen, zoals kamermeisjes en verpleegsters. De initiatiefnemers wil daarnaast dat bij organisaties en bedrijven in de entertainmentindustrie tegen 2020 evenveel mannen als vrouwen leidinggevende functies hebben. Ook roepen ze vrouwen op om tijdens de uitreiking van de Golden Globes komende zondag op de rode loper een zwarte outfit te dragen en zo steun te betuigen aan de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie.

I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 1, 2018

De eerste stappen van Time’s Up werden genomen kort na de onthullingen over seksueel misbruik, manipulatie en intimidatie door Hollywoodproducent Harvey Weinstein begin oktober. De groep groeide snel. In The New York Times laten de leden van Time’s Up weten dat ze gesterkt werden in hun overtuiging dat ze vrouwen buiten Hollywood moesten bereiken door een open brief namens 700.000 vrouwen uit de Amerikaanse agrarische sector begin november. De bekendmaking verscheen behalve in The New York Times ook in Spaanstalige Amerikaanse krant La Opinion, om zo de Latino-gemeenschap in de Verenigde Staten te bereiken.

In opspraak

De lijst van in opspraak geraakte mannen door #MeToo wordt ondertussen steeds langer. Afgelopen maandag werd bekend dat de 71-jarige Peter Martins, die meer dan drie decennia lang de artistieke koers bepaalde van het prestigieuze New York City Ballet, noodgedwongen op pensioen gaat na klachten over fysieke en verbale intimidatie. Martins was al eerder op non-actief gesteld.

Ook werd afgelopen vrijdag bekend dat concerten van het New York Philharmonic waar de sterdirigent Charles Dutoit op de bok zou staan, worden overgenomen door dirigent Joshua Weilerstein. Verschillende toonaangevende orkesten hebben de samenwerking met Dutoit stopgezet nadat persbureau AP eind december had geschreven dat vier vrouwen de 81-jarige Zwitser beschuldigen van seksueel wangedrag tussen 1985 en 2010.