Het wordt dringen op de beursvloer

Zoals een marktkoopman steevast zegt dat zijn appels van topkwaliteit zijn, zo bezweren zakenbankiers desgevraagd altijd dat ‘de pijplijn’ met beursgangen goed is gevuld. Het afgelopen jaar viel met slechts twee in het oog springende beursdebutanten in Amsterdam (VolkerWessels en Avantium) echter een beetje tegen. Niet getreurd: in 2018 wordt het volgens de specialisten weer dringen op het Damrak.

Of het daadwerkelijk zover komt is vooral afhankelijk van het sentiment op de beurs, op zijn beurt weer een spiegel van de economie. Immers: hoe hoger de aandelenkoersen, hoe aantrekkelijker het is om een bedrijf naar de beurs te brengen. Zo bezien wijzen de voortekenen inderdaad op drukte in 2018. Hoogconjunctuur, lage rente en snel stijgende bedrijfswinsten, wat wil de beurs nog meer? Negen namen die rondzingen als kandidaten voor een beursgang.

1 Adyen

„Ik denk dat [een beursgang] niet logisch is”, zei Adyen-oprichter Pieter van der Does in april vorig jaar in een interview met Het Financieele Dagblad. Een kleine negen maanden later worden de geruchten echter steeds sterker dat de online betaaldienst die kantoor houdt in Silicon Valley wel dégelijk een beursdebuut voor ogen heeft. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op anonieme bronnen, mikt Adyen op een beursgang in 2018. Het fintechbedrijf, dat in 2016 bijna 100 miljoen euro winst maakte bij een omzet van 660 miljoen euro, heeft met Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) en Reid Hoffman (LinkedIn) al drie bekende investeerders aan boord.

2 NIBC

NIBC overweegt een beursgang in Amsterdam, zo bevestigde de topman van de Haagse zakenbank deze zomer na berichtgeving in het FD. NIBC is sinds 2005 in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij JC Flowers. De bank, gespecialiseerd in hypotheekverstrekking en kredietverlening aan het mkb, kwam in grote problemen tijdens de kredietcrisis door blootstelling aan Amerikaanse rommelhypotheken. Intussen maakt NIBC weer een bescheiden winst, 102 miljoen euro in 2016.

3 Leaseplan

Leaseplan was een „verwaarloosd corporate weeskind” in handen van Volkswagen, zo stelde private-equitybedrijf TDR vast toen het de autoleaseonderneming in 2015 in handen kreeg. Nu is Leaseplan er weer bovenop en willen de eigenaren, naast TDR onder meer PGGM en Goldman Sachs, het bedrijf naar de Amsterdamse beurs brengen. Leaseplan is een grote vis voor het Damrak met een omzet van ruim 9 miljard euro in 2016, slechts een fractie kleiner dan verfconcern AkzoNobel na de beoogde afsplitsing van de chemietak.

4 Chemietak AkzoNobel

Dat AkzoNobel zijn chemiedivisie in de komende maanden buiten de deur zet staat vast. De vraag is alleen nog: hoe? Het liefst verkoopt AkzoNobel de divisie in één keer aan de hoogste bieder. Maar dan moet het geboden bedrag wel voldoen aan de eisen én moet de koper een ‘verantwoordelijke partij’ zijn. Het verfbedrijf rekent op een opbrengst van 8 tot 12 miljard euro. Voldoen de bieders – volgens berichten staan er nog 5 á 6 financiële partijen op de shortlist– niet aan de eisen, dan volgt een simpele ‘spin-off’. Dat houdt in dat de chemietak wordt verzelfstandigd en een eigen beursnotering krijgt.

5 Hunkemöller

Ruim twee jaar geleden kocht private-equitypartij Carlyle de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller. Nu wil de eigenaar er alweer vanaf, zo meldde Bloomberg enkele maanden geleden op basis van ingewijden. Volgens het persbureau heeft Carlyle zakenbank Rothschild ingehuurd om een beursgang voor te bereiden voor het bedrijf dat wereldwijd 800 filialen heeft. Verwachte opbrengst: 600 miljoen euro.

6 B&S

Een minder bekende naam dan Hunkemöller, maar aanzienlijk groter: groothandel B&S uit Dordrecht. Ook dit bedrijf in voeding, drank en elektronica stuurt volgens Bloomberg aan op een beursgang in Amsterdam. B&S (omzet 2016: 1,4 miljard euro) zou mikken op een beurswaardering van ongeveer 2 miljard euro.

7 Varo Energy

Nog een kandidaat voor een beursgang in Amsterdam: oliebedrijf Varo Energy. Eigenaren Vitol (van oorsprong Rotterdams) en Carlyle hebben zakenbankiers ingehuurd om een beursgang voor te bereiden, aldus The Wall Street Journal. Varo zetelt in het Zwitserse Zug en zou zo’n 2 miljard dollar waard zijn.

8 Spotify

Muziekstreamer Spotify is de prominentste technaam die aan de beurs wordt verwacht in 2018. Het Zweedse bedrijf (geschatte waarde bijna 20 miljard dollar) kan de opbrengst van een beursgang goed gebruiken in de strijd met de muziekdiensten van onder meer Apple en Amazon.

9 Saudi Aramco

Techbeursgangen zijn hot, maar olie is het echte werk in 2018. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco, het grootste bedrijf ter wereld met een geschatte waarde van tussen de 1.500 en 2.000 miljard dollar, wil in de tweede helft van het jaar naar de beurs. Ook al gaat het in eerste instantie om slechts 5 procent van de aandelen, de beursgang van Aramco belooft veruit de grootste ooit te worden.