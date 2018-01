De culturele hoogtepunten voor het voorjaar

10

Beeldende kunst

Joost Conijn

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. T/m 6/5.

Boijmans toont in de Serrazaal het meest recente videowerk van Joost Conijn. Good evening to the people living in the camp laat ons kennismaken met mensen in de kampen in de Europese grensgebieden. Conijn filmt in kampen waar dat verboden is en niet ongevaarlijk. Zijn perspectief is niet het actuele directe drama, maar het dagelijks leven van deze onbekende figuranten uit het nieuws.