Boer vond vrouw, kreeg 60 kinderen

Boer Zoekt Vrouw heeft ruim zestig baby’s opgeleverd. „Dat is de Boer-zoekt-vrouw-generatie”, zei presentatrice Yvon Jaspers eerder bij Jinek. Die bedacht meteen een spin-off waarin de kinderen van Boer Zoekt Vrouw onderling relaties krijgen. Maandag zijn de kinderen te zien in het tweede deel van de Boer Zoekt Vrouw Special.

In het eerste deel op Nieuwjaarsdag kregen we al te zien hoe het verder is gegaan met de boeren en de vrouwen. Een deel van hen kwam rond de feestdagen samen in een boerderij in Zuid-Limburg. Dit alles werd weer kundig sfeervol in beeld gebracht, met oog voor alle details van de plattelandsidylle: samen rond het vuur, samen in de keuken, huppelende varkens in de wei („die varkens hebben dikke schik”).

Geitenboer Frank had een bokje meegenomen, om op te eten. Namens de teerhartige kijkers stelde presentatrice Yvon Jaspers de kritische vraag: „Bokje, jong diertje – is dat niet zielig?” Volgens Frank niet, want dieren leven bij de dag, dus een lang leven zegt hen niets. Aanvechtbaar, ook dit dier had vermoedelijk niet willen sterven, maar de vraag was ergerlijker dan het antwoord. Jaspers komt van een boerderij, is overtuigd vleeseter, en zit al dertien jaar tussen de boeren. Iets te gespeeld dus, zo’n naïeve reactie. Als later het varkensvlees wordt binnengebracht, hoor je haar niet.

Een aardige breuk met het BZV-patroon is dat de geitenboer een stuk gevoeliger is dan zijn vrouw. Als er geslacht moet worden, is Frank weg, en moet Anita het opknappen. Het gaat nog even giebelend over de bokkenballen, zoals bekend een delicatesse, maar later op de barbecue zien we alleen worst en burgers liggen.

Niet alle boeren zijn nog bij de vrouw die ze van Yvon Jaspers hebben gekregen. De lompe boer Riks uit Canada – die in het bijzijn van zijn beoogde vrouw zei: „Nou nog even verliefd worden” – gaat nu met een vrouw uit het dorp. Anderen zijn niet meer bij hun oorspronkelijke keuze, maar hebben alsnog een van de afvallers gekozen. Altijd goed bewaren, die postzakken met liefdesbrieven.

De beroemdste van hen is Boerin Bertie, de enige lesbische deelnemer aan het verder zo patriarchaal ingerichte programma. Een sterke, succesrijke vrouw met een lieve lach. Ze heeft later ook nog als underdog Expeditie Robinson gewonnen. Bertie is weg bij Esther, ze is nu met de eerdere afvaller Rosita. De twee worden geïnterviewd in een zwembad. Bertie voldoet in veel opzichten aan het BZV-stereotype: nuchter, onverstoorbaar, sociaal geremd. Rosita voert het hoogste woord en hint naar een huwelijk. Boerin Bertie zegt alleen maar: „Het is goed zo.”

Veel kom je niet te weten van deze reünie. Je zou zo graag willen weten hoe die echtparen nu leven. Waar gaan de ruzies over, wat heeft hen verrast in het huwelijk, hoe was de omschakeling naar het boerenleven? Het wordt niet verteld. Rosita is in april met haar twee kinderen bij Bertie ingetrokken, zo leren wij elders. Die kinderen worden in de uitzending niet eens genoemd.

Bij wijze van contrapunt hebben de ‘logeervrouwen’ ook een kleine reünie. Mooi nieuw woord, logeervrouwen. Dat zijn de afvallers, die wel bij de boer kwamen logeren, maar niet werden uitverkoren. Hier proeven we iets van de pijn die de liefde ook is. Op Facebook roept Jaspers kijkers op om een brief naar dit overschot te sturen. Dat zou ook tot een mooie spin-off kunnen leiden.

Wilfred Takken valt deze week in voor Arjen Fortuin.