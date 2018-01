Tienduizenden Fransen zonder stroom door storm

Zo’n 65.000 huishoudens in Frankrijk zitten momenteel zonder stroom. Dat is het gevolg van de winterstorm Carmen, die met windsnelheden van 120 km/u over Frankrijk raast. Dat meldt de Franse netwerkbeheerder Enedis. Er zijn 1.500 monteurs ingezet om de verstoringen te verhelpen.

De storm kwam aan land in het noordwesten van Frankrijk en beweegt zich momenteel richting het zuidoosten. De Franse kustregio Bretagne werd het zwaarst getroffen. Daar zaten maandagochtend 40.000 huishoudens zonder stroom, daarvan zijn er inmiddels 30.000 weer aangesloten.

Richting Duitsland

Verwacht wordt dat de storm maandagavond aankomt in Duitsland. Carmen zal dan aan kracht ingeboet hebben. De Franse weerdienst Meteo heeft voor veertig departementen in West-Frankrijk code oranje afgekondigd. In veel andere plekken werd code geel afgegeven.

Volgens Reuters komen stroomstoringen niet vaak voor in Frankrijk, dat driekwart van zijn elektriciteit produceert met kernenergie.