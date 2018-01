Lichaam vermiste student Bruinsma gevonden

In een singel in Leeuwarden is maandagmiddag het lichaam gevonden van de vermiste student Remon Bruinsma. Dat is volgens de politie uit onderzoek duidelijk geworden. De 19-jarige Bruinsma was in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december verdwenen na een avondje stappen in Leeuwarden.

De politie zocht vervolgens vooral in het water omdat gedacht werd dat hij mogelijk in een singel is gevallen. De politie zocht in en rond het water met sonarapparatuur in de Friese hoofdstad. Eerdere zoekacties met speurhonden en helikopters leverden niets op.

Bruinsma’s lichaam werd maandagmiddag ontdekt door een voorbijganger. Na de vondst van het lichaam heeft de politie de omgeving afgezet en is de nieuwjaarsduik in Leeuwarden afgelast.