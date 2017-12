Kim Jong-un ‘heeft knop voor kernwapen op zijn bureau’

Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un staat er een knop om nucleaire wapens in te zetten op zijn bureau, maar zal hij de wapens alleen inzetten “als de veiligheid in het geding is”. Dat zei Kim tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech, meldt persbureau Reuters.

Volgens Kim moeten de Verenigde Staten beseffen dat de nucleaire macht van Noord-Korea “niet meer een dreiging, maar een feit” is. Omdat zijn land nu de capaciteit heeft om het gehele Amerikaanse vasteland te raken, zullen de VS niet meer in staat zijn een oorlog tegen Noord-Korea te beginnen, zei Kim op de nationale televisie.

Kim kondigde verder aan dat komend jaar in het nucleaire programma de aandacht zal worden gelegd op ‘massa-productie’ van kernkoppen en ballistische raketten. De Noord-Koreaanse leider kondigde afgelopen november aan dat het kernwapenprogramma was voltooid, nadat het land erin was geslaagd een raket te lanceren die New York en Washington in theorie zou kunnen bereiken. Analisten twijfelden toen wel of Pyongyang alle rakettechnologie al onder de knie heeft, zoals de productie van kernkoppen.

Videospecial: Het conflict met Noord-Korea gaat op een van deze vijf manieren eindigen:

Deelname aan de Olympische Spelen

In de nieuwsjaarsspeech, met Kim gekleed in een Westers grijs pak, sprak de Noord-Koreaanse leider verder over het verbeteren van de relaties met Zuid-Korea. De Olympische Spelen, die volgende maand in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang plaatsvinden, vormen volgens Kim de ideale gelegenheid om ‘de status van de Koreaanse natie’ te laten zien.

Tot nu toe leek het alsof Noord-Korea niet zou deelnemen aan de spelen in het betwiste buurland. Het land had eind oktober in principe een uitnodiging moeten accepteren om een delegatie te mogen afvaardigen naar de spelen. Het Internationale Olympische Comité en Zuid-Korea houden echter de mogelijkheid open om alsnog Noord-Koreaans team toe te laten. Kim kondigde maandag aan hierover zo snel mogelijk met Zuid-Korea om tafel te willen.

De enige Noord-Koreaanse sporters die zich officieel hebben gekwalificeerd voor de Spelen van dit jaar is een kunstrijpaar. Andere sporters zouden van het IOC een wildcard moeten krijgen voor deelname. De laatste keer dat Noord-Koreaanse sporters deelnamen aan de Winterspelen was in 2010 in Vancouver.