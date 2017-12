Dit wordt het belangrijkste nieuws in 2018

Van links naar rechts: de optische kabel Marea, Willem Holleeder en een stembureau in Het Bildt, waar in 2017 verkiezingen werden georganiseerd vanwege gemeentelijke herindelingen. Foto’s: Miguel Tona (EPA)/Aloys Oosterwijk/Vincent Jannink (ANP) Januari, februari, maart

Leeuwarden wordt culturele hoofdstad van Europa, SpaceX schiet een Tesla met Space Oddity aan naar Mars en in Parijs wordt een veldslag verwacht bij de ontruiming van een door krakers bezet bouwterrein. Dit gebeurt er nog meer, begin 2018: Januari VN-Veiligheidsraad Na achttien jaar afwezigheid treedt Nederland op 1 januari voor een jaar toe tot de VN-Veiligheidsraad. Daarvoor werd een deal gesloten met de Italianen, die de eerste helft van de tweejarige termijn op zich namen. Vermissingszaken Op 10 januari begint de zaak tegen Michael P., verdacht van de moord op en verkrachting van Anne Faber. De minderjarige verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah wordt vanaf 28 januari berecht achter gesloten deuren. Marea Microsoft, Facebook en Telxius nemen de glasvezelkabel Marea in gebruik. Die loopt van de VS naar Spanje en is zo dik als een tuinslang. De kabel is volgens de bedrijven nodig om onze groeiende internetbehoefte te bevredigen. Februari Willem Holleeder Na maanden vertraging begint op 5 februari de rechtszaak tegen Willem Holleeder. Hij wordt verdacht van de liquidatie van vijf rivalen uit de onderwereld, onder wie mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Olympische Winterspelen In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang worden van 9 tot 25 februari de Winterspelen gehouden. Rusland (22 medailles in Sotsji, 9 keer goud) is van deelname uitgesloten vanwege grootschalig dopinggebruik. Presidentsverkiezingen Egypte In 2014 haalde president Sisi nog 96,9 van de stemmen, maar hij kampt met een wankele economie en jihadisme op de Sinaï. De verkiezingsdatum is nog onbekend, maar ligt tussen februari en mei. Maart Gemeenteraadsverkiezingen Op 21 maart worden op veel plaatsen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Die dag kan ook gestemd worden over de inlichtingenwet in een raadgevend referendum, een middel waar het kabinet vanaf wil. Presidentsverkiezingen Rusland Vladimir Poetin hoopt op 18 maart herkozen te worden als president van Rusland. De uitslag lijkt al zo goed als vast te staan. Zijn voornaamste opponent, Navalny, is uitgesloten. Hij roept op tot een boycot. Eurostar Als alles goed gaat, is het vanaf dit voorjaar mogelijk om met een directe hogesnelheidstrein van Nederland naar Londen te reizen. Dat scheelt zo’n uur met de huidige trein. Naar verluidt hoopt Eurostar nog voor Pasen te rijden.

Willem-Alexander bij de beëdiging 2013, Tom Dumoulin in Maastricht bij zijn huldiging en een Saoedische vrouw die in 2014 het rijverbod voor vrouwen trotseerde. Foto’s AP/ANP April, mei juni

In Colombia doet de FARC voor het eerst mee aan de verkiezingen. De Britse prins Harry trouwt met Hollywoodster Meghan Markle en Ierland mag zich in een referendum uitspreken over abortus. Dit gebeurt er nog meer tussen april en mei 2018: April Castro vertrekt De Cubaanse president Raúl Castro treedt op 19 april terug. Daarmee komt na bijna zestig jaar een einde aan het Castro-bewind, dat werd ingeleid door Fidel. Opvolger wordt waarschijnlijk vicepresident Miguel Díaz-Canel (57). Lustrum Koning Willem-Alexander is op 30 april vijf jaar Koning der Nederlanden. Of dat gevierd zal worden is nog niet bekendgemaakt. Drie dagen voor het lustrum vieren Willem-Alexander en Máxima Koningsdag in Groningen. Duitse formatie Duitsland zit nog altijd zonder nieuw regeerakkoord. Of en wanneer de Jaimaica-coalitie (CDU/CSU, FDP en Groenen) eruit komt, is moeilijk te voorspellen, maar er wordt rekening mee gehouden dat het tot april kan duren. Mei Giro d’Israël De Giro start op 4 mei als eerste grote Europese ronde buiten het continent, in Jeruzalem. Voor Israël het grootste en zwaarst bewaakte sportevenement in z’n historie. Voor Tom Dumoulin de kans om zijn titel te verdedigen. Hoger beroep Wilders „Minder, minder, minder”, scandeerde een zaal vol PVV’ers in 2014. Mede daarvoor werd Wilders in eerste aanleg veroordeeld voor aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Het hoger beroep begint op 17 mei. Nieuwe privacywet Het wordt vanaf 25 mei dankzij de nieuwe privacywet voor particulieren makkelijker om eigen data in te zien. Bedrijven moeten zich intussen aan strengere regels houden. Doen ze dat niet, riskeren ze eerder een boete. Juni WK Voetbal Voor veel Nederlanders is er dit jaar niets om naar uit te kijken, maar op 14 juni wordt in Moskou het WK afgetrapt met de wedstrijd Rusland - Saoedi-Arabië. Een maand later, op 15 juli, is in hetzelfde Loezjniki-stadion de finale. Saoedische automobilistes Vrouwen hoeven zich vanaf 24 juni in Saoedi-Arabië niet meer verplicht te laten chaufferen, maar ze mogen zelf rijden. De wetswijziging lijkt onderdeel van een groter plan om het koninkrijk te moderniseren. EU-top Een van de belangrijkste punten op de Europese kalender is de EU-top op 28 en 29 juni. Er wordt gesproken over de hervorming van de eurozone. Ook moet blijken of overeenstemming mogelijk is over een echt Europees migratiebeleid.

Een testrit op de Noord-Zuidlijn, atlete Siffan Hassan en ECB-president Mario Draghi. Foto’s: ANP/EPA Juli, augustus, september

Afghanistan gaat naar de stembus. De Tour start op de Île de Noirmoutier. En Marten en Oopjen vertrekken voor het eerst sinds de gedeelde aankoop door het Rijksmuseum en het Louvre richting Parijs. Dit gebeurt er nog meer van juli tot en met september 2018: Juli Aramco Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco gaat naar verwachting in de tweede helft van het jaar gedeeltelijk naar de beurs. Volgens de kroonprins wordt het een recordbeursgang. Het bedrijf zou twee biljoen dollar waard zijn. Verkiezingen Mexico kiest op 1 juli een nieuwe volksvertegenwoordiging en een president. In de peilingen leidt de linkse kandidaat AMLO, die de Mexicaanse trots wil herstellen. 2017 was voor Mexico het gewelddadigste jaar in de geschiedenis. Noord-Zuidlijn Na vijftien jaar bouwen gaat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn op 22 juli naar verwachting eindelijk open. Het project van 3,1 miljard werd geteisterd door tegenslagen en vertragingen. Het GVB wil nu ook een Oost-Westlijn. Augustus Canal Parade nieuwe stijl De Gay Pride is niet meer gay, zeggen critici. De botenparade zou gekaapt zijn door commerciële bedrijven. De organisatie belooft nu op 4 augustus meer ruimte te maken voor ieder die zich inzet voor LHBTI’s. EK atletiek Nederland maakt van 7 tot 12 augustus in Berlijn kans op meerdere medailles: Churandy Martina op de 100 en 200 meter, Sifan Hassan op de 1.500 meter, Anouk Vetter op de meerkamp en Dafne Schippers op de 100 en 200 meter. Max in België De Grote Prijs van België is voor Max Verstappen al twee keer uitgelopen op een deceptie. De eerste keer strandde hij in ronde één, vorig jaar in ronde acht. Op 26 augustus kan Verstappen zich voor thuispubliek revancheren. September Smartphones in de klas Franse scholieren moeten het vanaf het nieuwe schooljaar in de klas zonder smartphone stellen. Het telefoonverbod voor leerlingen van 6 tot ongeveer 15 jaar was een verkiezingsbelofte van de Franse president Macron. Dieselschandaal Het Oberlandesgerichts Braunschweig buigt zich over een claim tegen Volkswagen vanwege het sjoemelsoftwareschandaal. De zaak wordt gebruikt als model voor 1.500 schadeclaims van bijna 2 miljard euro. Rentebesluit ECB Het opkoopprogramma van de ECB, dat is bedoeld om de inflatie in de eurozone op te voeren, loopt dit jaar af. Het einde wordt naar verwachting uiterlijk op 13 september bekendgemaakt. Mogelijk zelfs iets eerder.