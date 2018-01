Bij de Barry Island New Year's Day Swim in Whitmore Bay in Zuid-Wales is het traditie om drie keer kopje onder te gaan. Maar veel deelnemers gaan het water snel weer in en uit, al dan niet verkleed of in een feestelijke jurk. Voorafgaand aan de duik, die voor de 34ste keer werd gehouden, was een hardloopwedstrijd van vijf kilometer.

Ben Birchall/AP