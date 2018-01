Topman grootste cateraar omgekomen bij vliegtuigcrash

Richard Cousins, de Britse topman van het grootste cateringbedrijf ter wereld, is zondag samen met vier andere familieleden om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk in de Australische stad Sydney. Volgens de politie van New South Wales was de 58-jarige bestuursvoorzitter van Compass Group samen met zijn verloofde en haar dochter en zijn twee zoons aan boord van het watervliegtuig. Het gezelschap vloog terug na een diner in een restaurant aan het water toen het vliegtuigje in de rivier stortte. Ook de piloot kwam om het leven, zo bericht persbureau Reuters.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de crash was. De politie is nog bezig het vliegtuig, dat ruim dertien meter onder water ligt, te bergen. Het vliegtuig was eigendom van Sydney Seaplanes, een grote touroperator in de stad. De vlucht was een toeristisch vliegtochtje, dat door veel beroemdheden op Oudejaarsavond wordt geboekt. Er zijn niet eerder ongelukken mee gebeurd. Het bedrijf heeft alle vluchten opgeschort.

Multinational is ook in Nederland actief

Compass Group is een multinational met 500.000 werknemers en een omzet van ruim 22 miljard euro. Het bedrijf is actief in ruim vijftig landen, waaronder Nederland, en bereidt jaarlijks ongeveer vier miljard maaltijden. Cousins leidde het cateringbedrijf sinds 2006 en stond vorig jaar nog in de Harvard Business Review op de elfde plek in de top 100 van best presterende topmannen en -vrouwen.

In 2005 was de multinational verwikkeld in rechtszaken wegens een schandaal met de levering van maaltijden voor de VN in Liberia. Managers van dochteronderneming Eurest zouden een VN-medewerker hebben omgekocht om miljoenenorders van de Verenigde Naties binnen te slepen. Compass Group schikte de zaak en betaalde miljoenen aan schadevergoeding aan twee concurrerende cateraars.

In een verklaring sprak Paul Walsh, bestuursvoorzitter van Compass, “diepe sympathie” uit voor de nabestaanden. “Richard stond bekend om zijn respect voor de mensheid en zijn no-nonsense leiderschapsstijl, die Compass tot een van de grootste ondernemingen van Groot-Brittannië heeft weten te maken.” Cousins, die per 1 april met pensioen zou gaan, wordt nu al per direct opgevolgd door Dominic Blakemore, zo liet de onderneming weten.