1.400 auto’s uitgebrand in Liverpool, aanrandingen in Duitsland

Bij een grote brand in een parkeergarage in Liverpool zijn tijdens Oudejaarsnacht honderden auto’s uitgebrand. De autobranden zorgden voor meerdere explosies. Nabijgelegen woningen moesten worden ontruimd, bericht persbureau Reuters. Geëvacueerde bewoners werden tijdelijk elders opgevangen.

De BBC meldt dat 1.400 auto’s zijn verwoest, het parkeerdek bood plaats aan 1.600 auto’s. De brand brak eind van de middag uit. Volgens de brandweer lijkt het er niet op dat de brand is aangestoken, maar dat in een auto om nog onbekende redenen brand ontstond, waarna de brand zich snel verspreidde naar andere auto’s.

Steekpartijen in Londen

In Londen werden vier mensen tijdens de jaarwisseling doodgestoken en raakte een persoon zwaargewond. De politie denkt niet dat er een verband is tussen de vier steekpartijen, meldde Sky News. De vier omgekomen mannen zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie arresteerde vijf mannen op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in Entfield.

Toch aanrandingen in Keulen en Berlijn

Ondanks maatregelen waren er in de Duitse hoofdstad Berlijn toch meldingen van aanrandingen. Tien vrouwen waren slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. Zeven mensen werden aangehouden, zo meldde de politie in Berlijn. Volgens de politie ging het om incidenten.

Bij de Brandenburger Tor was speciaal een door het Rode Kruis bemande veiligheidstent ingericht, waar vrouwen heen konden die lastig gevallen werden. De maatregel was ingesteld in verband met de honderden aanrandingen tijdens de jaarwisseling twee jaar geleden in Keulen. In die stad werden volgens de politie drie vrouwen aangerand. Maar volgens de politie ging het ook hier om incidenten.

Politie en hulpverlening bekogeld

In verschillende Duitse steden als Stuttgart, Berlijn en Bremen werd de politie, net als in Nederland, ook bestookt met vuurwerk. Zeker 25 agenten raakten gewond, bericht de Duitse krant Die Welt. Hulpverleners werd het werken soms moeilijk gemaakt. Er werden diverse mensen aangehouden. Ook in de Belgische wijk Molenbeek werd de politie met stenen bekogeld, meldt De Morgen.

Vuurwerkexplosie Australië

Op het strand van Australië zijn twee mensen lichtgewond geraakt toen de boot met vuurwerk dat bestemd was voor de vuurwerkshow op het strand vlam vatte. Een paar minuten nadat de show was begonnen op Terrigal Beach in New South Wales, ging er iets mis, waarna een grote explosie volgde. Vuurwerk ging voortijdig af en vloog alle kanten het strand op.

Duizenden mensen moesten daarop van het strand worden geëvacueerd en de politie sloot het gebied af, schrijft de BBC. De twee technici die de leiding hadden over de vuurwerkshow moesten van de boot springen en raakten daarbij licht gewond. De show die twaalf minuten had moeten duren, was over in vier minuten.