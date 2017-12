Zuid-Korea onderschept opnieuw een mogelijk smokkelschip

De Zuid-Koreaanse kustwacht heeft onlangs opnieuw een schip onderschept dat mogelijk betrokken is bij het leveren van olie aan Noord-Korea. De autoriteiten kwamen het schip op het spoor in de haven van Pyeongtaek-Dangjin, op iets meer dan vijftig kilometer van Noord-Koreaanse wateren. Dat bevestigde de lokale kustwacht zondag aan persbureau Yonhap.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau gaat het om een kleine tanker, die iets meer dan 5.000 ton aan olie kan vervoeren. Het schip voer onder de vlag van Panama, maar de overgrote meerderheid van het personeel komt uit China en Myanmar. De Zuid-Koreaanse douane is met veiligheidsdiensten een onderzoek begonnen naar de zaak en wil daar volgens Yonhap voorlopig niet op ingaan.

Ook vorige week meldde Zuid-Korea al onderzoek te doen naar een schip dat mogelijk betrokken is bij oliesmokkel naar Noord-Korea. In beide gevallen gaat het om schepen die de olie zouden overhevelen op Noord-Koreaanse schepen; het was niet de bedoeling dat ze zelf naar het autoritaire land zouden varen.

Leveren in het geniep

Sinds september is het leveren van olie aan Noord-Korea verboden als gevolg van een handelsembargo van de Verenigde Naties. Zowel in de VS als in Zuid-Korea bestaat echter het vermoeden dat China in het geniep olie levert aan het land. Ook op het schip dat eerder al werd stilgelegd was het merendeel van de opvarenden Chinees.

In een reactie tegenover persbureau Reuters meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zondag zich altijd volledig aan de sancties van de VN te houden. Vorige week zei het land al dat het in zou grijpen als daartoe aanleiding was: