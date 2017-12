Waar komen de baby’s in films toch vandaan?

Tweelingzusjes Mary-Kate en Ashley Olsen waren amper vijftien maanden oud toen ze voor het eerst te zien waren op televisie. De twee vervulden samen de rol van Michelle Tanner, het jongste dochtertje in de Amerikaanse komedieserie Full House. Ze speelden dat personage uiteindelijk bijna acht jaar, in alle 193 afleveringen.

In veel landen, waaronder ook de Verenigde Staten, mogen minderjarigen geen arbeid verrichten. Maar hoe zit dat dan met films en televisieseries? Naast de zusjes Olsen kent Hollywood immers honderden voorbeelden van acteurs die al op jonge leeftijd, soms als baby, begonnen. De Amerikaanse nieuwssite Vox vroeg zich dat ook af en zocht uit waar al die televisiebaby’s toch vandaan komen.

Het resultaat is een vermakelijke video over de creatieve oplossingen die regisseurs verzinnen om niet te veel hinder te ondervinden van de strenge regels voor het gebruik van kindacteurs. In Californië, de staat waarin Hollywood ligt, mogen baby’s bijvoorbeeld niet langer dan twee uur per dag op de set zijn. In die tijd mogen ze maximaal twintig minuten werken.

Hoe zit dat in Nederland? Nederlandse kinderen mogen in films of series acteren, zolang ze niet vaker dan drie keer per week optreden of repeteren. Over een heel jaar mogen ze in totaal 24 keer optreden. Voor kinderen jonger dan zeven is dat maximaal zes dagen. Oefenen mag vaker.



Een stand-in bij huilbuien

Om die reden zijn tweelingen en drielingen bijzonder geliefd bij makers van televisieseries en films. Zuigelingen die op elkaar lijken, kun je immers dezelfde rol laten spelen. Als je dan eerst het ene kind inzet en vervolgens het andere heb je ineens dubbel zo veel draaitijd. Of je laat ze tegelijkertijd op de set komen, zodat je een reserveacteur achter de hand hebt als een van de baby’s een huilbui heeft.

In de serie Full House ging dat net zo: Mary-Kate en Ashley Olsen wisselden elkaar daar af. Toch stond er maar een naam op de aftiteling, ‘Mary Kate Ashley Olsen’. Op die manier hoopten de makers verborgen te houden dat het personage Michelle Tanner eigenlijk door twéé jonge meisjes werd gespeeld.