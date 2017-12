Verbij mag toch uitkomen op olympische 1.000 meter

Kai Verbij mag op de Olympische Spelen deze winter toch deelnemen op de 1.000 meter. De 23-jarige sprinter wist zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van afgelopen week door een blessure niet te plaatsen voor die afstand, maar is door schaatsbond KNSB alsnog aangewezen voor die afstand, werd zondag bekend.

Verbij plaatste zich eerder deze week al voor de 500 meter in Pyeongchang. Bij die race liep de schaatser van Team Plantina echter een blessure op aan zijn lies, waardoor hij voor de kwalificatierace op de 1.000 meter moest afzeggen. Verbij is Nederlands kampioen op die afstand en leidt ook het klassement in de wereldbeker.

In de reglementen van de KNSB is opgenomen dat de schaatsbond per geslacht drie schaatsers een zogeheten ‘aanwijsplek’ mag geven. Die uitzondering is opgenomen om te voorkomen dat een kansrijke schaatser door een “calamiteit” bij het OKT dreigt de Spelen te missen. Bij de mannen kiest de KNSB er nu voor Verbij zo’n plek te geven.

Roest en Blokhuijsen mogen wel

De keuze van de bond pakt nadelig uit voor Thomas Krol, Verbij’s ploeggenoot bij Plantina. Hij werd in Heerenveen afgelopen week derde op de 1.000 meter, wat normaliter voldoende zou zijn geweest voor een olympisch ticket. Doordat Verbij nu een aanwijsplek krijgt, valt de 25-jarige Krol alsnog af voor de Spelen.

De keuze om Verbij de olympische 1.000 meter te laten rijden, heeft ook gevolgen voor andere schaatsers. De KNSB mag per geslacht slechts tien schaatsers afvaardigen, terwijl er zestien startplekken te verdelen zijn. Bij het opstellen van de definitieve selectie gebruikt de bond daarom een matrix, waarin rekening wordt gehouden met de uiteindelijke winkans.

Doordat Krol nu wegvalt, schuiven de twee schaatsers die onder hem op die matrix stonden een plekje op. Het gaat daarbij om Patrick Roest en Jan Blokhuijsen, de nummers drie op de 1.500 en de 5.000 meter. Aanvankelijk zou één van beiden buiten die groep van tien schaatsers vallen, maar door het wegstrepen van Krol mogen ze nu allebei naar de Spelen.

Kramer en Van der Weijden op massastart

Ook kondigde de bond aan dat Sven Kramer voor Nederland gaat deelnemen aan de massastart. Hij doet dat samen met Koen Verweij, die eerder al werd aangewezen voor dat onderdeel. Bij de vrouwen werd Annouk van der Weijden aangewezen voor de massastart, waarin ze samen met de eerder geplaatste Irene Schouten zal rijden.

Aanwijsplekken werden bij de vrouwen niet uitgedeeld. Het betekent dat Letitia de Jongh, op het OKT derde op de 500 meter, niet meegaat naar de Spelen.

De volledige selectie bij de mannen

500 meter : Ronald Mulder, Kai Verbij, Jan Smeekens;

: Ronald Mulder, Kai Verbij, Jan Smeekens; 1.000 meter : Kjeld Nuis, Koen Verweij, Verbij;

: Kjeld Nuis, Koen Verweij, Verbij; 1.500 meter : Nuis, Verweij, Patrick Roest;

: Nuis, Verweij, Patrick Roest; 5.000 meter : Bob de Vries, Sven Kramer, Jan Blokhuijsen;

: Bob de Vries, Sven Kramer, Jan Blokhuijsen; 10.000 meter : Kramer, Jorrit Bergsma;

: Kramer, Jorrit Bergsma; Ploegenachtervolging : Kramer, Verweij, Blokhuijsen;

: Kramer, Verweij, Blokhuijsen; Massastart: Verweij, Kramer.

De volledige selectie bij de vrouwen