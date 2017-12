Van Gerwen uitgeschakeld op WK darts

Titelverdediger Michael van Gerwen is zaterdagavond uitgeschakeld op het wereldkampioenschap darts in Londen. De Brabander kreeg in de beslissende elfde set zes pijlen de wedstrijd uit te gooien, maar miste ze allemaal. Zijn tegenstander Rob Cross was trefzekerder en gooide met zijn tweede matchdart de wedstrijd uit.

De halve finale tussen Cross en Van Gerwen ging lange tijd gelijk op: beiden wonnen de eerste vier sets die ze zelf begonnen. Pas in de negende set kwam daar verandering in, toen Van Gerwen drie kansen kreeg op een ‘break’. Met de derde pijl, in de dubbel-16, won hij de set en zette hij de 27-jarige Cross op een 5-4 achterstand.

Zijn eigen tiende set begon tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen vervolgens tamelijk beroerd: hij verloor de eerste twee legs. Toch kreeg de Nederlander nog verschillende kansen het initiatief terug te nemen, maar alle zes pijlen op een dubbel gingen mis. Cross gooide wel raak, waarna een beslissende elfde set nodig was.

Geen duel met Taylor

Dat elfde bedrijf in Alexandra Palace werd een ware thriller, waarin Van Gerwen meteen de leg van zijn tegenstander won, maar ook gelijk werd teruggebroken door Cross. Bij een 5-4 voorsprong in legs kreeg Van Gerwen vijf pijlen om de wedstrijd te beslissen, die hij allemaal miste. In de tiebreak was het vervolgens Cross die de dubbel wel raakte.

Door de nederlaag krijgt Van Gerwen niet de kans het in de finale op te nemen tegen Phil Taylor, de zestienvoudig wereldkampioen die in Londen zijn laatste wedstrijd gooit. Taylor won eerder op de zaterdagavond zijn halve finale op eenvoudige wijze: hij versloeg de ongeplaatste Jamie Lewis uit Wales met 6-1 in sets.

‘Dit gebeurt me nooit’

Van Gerwen zocht de schuld na afloop van zijn verliespartij vooral bij zichzelf. Tegenover de camera’s van RTL 7 zei de wereldkampioen van 2014 en 2017:

“Ik had de hele wedstrijd gewacht op de kans dat ik op voorsprong kon komen. Maar toen ik eindelijk op voorsprong kwam, kon ik het niet uitgooien. Er was nog niets aan de hand maar dan mis ik ook nog eens zes wedstrijdpijlen. Dat gebeurt me eigenlijk nooit.”

De finale tussen Taylor en Rob Cross is gepland op Nieuwjaarsdag, om 21.00 uur Nederlandse tijd.