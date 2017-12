‘Tribunaal kon weinig doen aan dood Praljak’

De dood van Slobodan Praljak was nauwelijks te voorkomen. Er zijn geen grote gebreken aan het licht gekomen over de interne procedures van het Joegoslavië-tribunaal. Dat concludeert de Gambiaanse opperrechter Hassan Jallow in een op zondag gepubliceerd onderzoek. Hij onderzocht op verzoek van het tribunaal de zelfmoord van de 72-jarige Kroatische legercommandant.

Praljak werd eind november in hoger beroep veroordeeld vanwege oorlogsmisdaden in de Bosnische Burgeroorlog (1992-1995). Na het horen van zijn vonnis dronk hij een zelf meegenomen flesje leeg en zei: “Ik heb vergif gedronken.” Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

‘Erg lastig’ om dodelijk middel te vinden

Uit analyse van het middel blijkt dat het gaat om kaliumcyanide. Jallow schrijft dat er geen inlichtingen zijn binnengekomen waaruit bleek dat Praljak het in bezit had. Vanwege de zeer lage dodelijke dosering — 200 tot 300 milligram — is het “erg lastig” om het gif te vinden. Het komt qua hoeveelheid overeen met één enkele tablet.

Het is nog onduidelijk hoe de Kroaat het gif bemachtigde. Het lopende strafrechtelijke onderzoek van de Nederlandse autoriteiten zou daar uitsluitsel over kunnen geven, aldus Jallow.

De voormalig aanklager van het Rwandatribunaal heeft nog wel enkele aanbevelingen voor het hof en andere VN-rechtbanken. Eén daarvan is om de live-uitzending vanuit de rechtbank met 30 minuten te vertragen. Daarmee kan voorkomen worden dat veroordeelde oorlogsmisdadigers voor het oog van de wereld een einde aan hun leven maken.