Protesten in Iran breiden zich uit

Duizenden betogers in Iran hebben zaterdag uit onvrede over de zwakke economie voor de derde opeenvolgende dag gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. De protesten verspreidden zich dit weekeinde naar de hoofdstad Teheran. Het zijn de grootste demonstraties in Iran sinds de onrust die uitbrak na de betwiste herverkiezing van de toenmalige president Mahmoud Ahmadinejad in 2009.

Volgens persbureau AP waren er confrontaties tussen betogers en de politie, en vernielden demonstranten overheidsgebouwen. Op sociale media waren beelden te zien van demonstranten die een politieauto omver duwden en motoren in brand staken. Bij de universiteit van Teheran werd zaterdag de ingang bewaakt door de mobiele eenheid en waren toegangswegen afgezet.

Duizenden demonstranten eisten in Dorud het aftreden van de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei en scandeerden leuzen tegen de regering als ‘dood aan Rouhani’, de Iraanse president, en ‘we willen geen islamitische republiek’. Ook werden portretten van Khamenei naar beneden gehaald.

Volgens onbevestigde berichten op sociale media zouden in die plaats twee demonstranten zijn doodgeschoten door de politie. Video’s lieten twee mannen zien die onder het bloed bewegingsloos op de grond lagen. Een functionaris meldde zondagochtend op de staatstelevisie dat ‘buitenlandse agenten’ bij de dood van de twee mannen betrokken waren.

Telegram in Iran opgeschort

Er zouden volgens Iraanse functionarissen 52 mensen zijn gearresteerd bij de betogingen. Sociale media als Instagram en Telegram werden op aandringen van het ministerie voor Telecommunicatie geblokkeerd, nadat het ministerie had geklaagd dat de apps de onrust en het geweld aanwakkerden. De staatstelevisie, die niet eerder over de protesten had bericht, meldde zaterdag dat er in 1.200 steden ook pro-regeringsdemonstraties plaatsvonden, die de onderdrukte demonstraties van 2009 juist herdachten.

De Amerikaanse president Donald Trump moedigde de anti-regeringsdemonstranten aan:

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most…. pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

De protesten begonnen donderdag in Mashhad, de tweede grote stad van het land en een belangrijke bestemming voor shi’itische pelgrims. Aanleiding was een stijging van prijzen voor voedingsmiddelen als eieren en kip. Inmiddels betogen de demonstranten ook tegen vermeende corruptie van de overheid. Een vrouw greep de demonstratie aan om te protesteren tegen het dragen van de verplichte hoofddoek:

Sinds het land weer internationale handel kan drijven, na het sluiten van de nucleaire deal met de internationale gemeenschap in 2015, is de economie verbeterd. Maar de gemiddelde Iraniër merkt daar nog weinig van: de inflatie is met 1,4 procentpunt gestegen naar bijna 10 procent. Ook de werkloosheid is dit jaar naar 12,4 procent gestegen; 3,2 miljoen Iraniërs zitten zonder baan.