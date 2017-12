Minionsgifjes zijn geliefd in Italië en Mexico

Naast de emoticons zijn gifjes wereldwijd al jaren een populaire manier om online uitdrukking te geven aan emoties. GIPHY is de meest gebruikte site waar je dit soort bewegende plaatjes kan maken en vandaan kunt plukken. The New York Times heeft op basis van die site uitgezocht wat de gifjes zijn die in Brazilië, India, Mexico, Italië en de VS het meest worden gebruikt om gevoelens als boosheid, blijdschap, verdriet en liefde aan te geven. In een vergelijkend overzicht staan de gifjes per land en per emotie naast elkaar gerangschikt.

Kijk hier voor meer over het onstaan van het gifje: De geschiedenis van het onuitroeibare gifje

Gifjes van de Minions, de gele poppetjes uit de gelijknamige animatiefilms, zijn in Italië bijvoorbeeld populair om humor mee uit te drukken, en blijdschap in Mexico. In de VS is het reclamegifje geliefd van Papa John’s die op een pizza danst en natuurlijk Oprah die uitzinnig schreeuwt ‘And you get a car’.

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

De panda uit een Egyptische reclame die een kantoor kort en klein slaat, vinden Mexicanen dan weer leuk om hun boosheid mee te tonen. Terwijl Italianen graag het gifje van Wario gebruiken, de schurk uit het computerspelletje Super Mario Bros.

via GIPHY

via GIPHY

Gifjes blijken daarbij makkelijk de landsgrenzen te overschrijden, concludeert de krant dan ook. “Een spelletje met in de hoofdrol cartooneske Italianen, ontworpen door een Japans bedrijf (Nintendo) is een emotionele uitlaatklep geworden voor echte Italianen.”

Lees hier het hele artikel van The New York Times over populaire gifjes in vijf landen. En check ook dit overzicht van de BBC van de gifjes, memes en andere video’s die dit jaar viral gingen.