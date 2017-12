Iraanse president Rouhani kiest voor de middenweg

De Iraanse president Hassan Rouhani heeft op zondag voor het eerst gereageerd op de aanhoudende protesten in zijn land. In een televisieuitzending zei hij dat demonstranten het recht hebben om kritiek te uiten, maar dat dit niet mag leiden tot geweld. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse staatsmedia.

Rouhani bekritiseerde ook de uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de Iraanse president hebben “degenen die Iraniërs terroristen noemen geen recht van spreken om te sympatiseren met ons land”. Trump betuigde zaterdag zijn steun aan de demonstranten en liet weten dat “onderdrukkende regimes niet voor eeuwig bestaan”.

Vierde dag op rij demonstraties, social media geblokkeerd

Op zondag werd voor de vierde achtereenvolgende dag geprotesteerd tegen de Iraanse overheid. Onder meer in hoofdstad Teheran, Khoramdareh en de westelijke steden Sanandaj en Kermanshah gingen mensen de straat op. Veiligheidstroepen reageerden door met waterkannonen te schieten op de menigte. Populaire social media als Telegram en Instagram, waar gebruikers beelden over de demonstraties naar elkaar doorstuurden, werden op zondag geblokkeerd door het ministerie van Telecommunicatie.

Het is onduidelijk of er is geschoten op demonstranten. Via social media melden Iraanse activisten dat er op zaterdag in Dorud zeker twee demonstranten om het leven zijn gekomen. Een functionaris meldde zondagochtend op de staatstelevisie dat ‘buitenlandse agenten’ bij de dood van de twee mannen betrokken waren.

De protesten begonnen afgelopen donderdag in de miljoenenstad Mashhad in Oost-Iran. Aanleiding was een stijging van prijzen voor voedingsmiddelen als eieren en kip. De demonstraties werden door activisten aangegrepen om in het hele land hun woede te uiten over de slechte economische omstandigheden en het gebrek aan (politieke) vrijheden.

Dit bericht wordt aangevuld