Gewonden bij demonstraties in Congo

Bij protesten tegen de regering in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zondag zeker twaalf gewonden gevallen, bericht persbureau AFP. De oproerpolitie zette traangas in tegen de paar honderd demonstranten die zich buiten een aantal kerken hadden verzameld. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er ook twee doden gevallen.

De Congolese politie zette checkpoints op in de stad. Toen demonstranten naar een van de kerken probeerden te marcheren, waar oppositieleider Felix Tshisekedi een kerkdienst leidde, werden ze tegengehouden door de politie. In een andere wijk verderop schoot de oproerpolitie met traangas de kerk in waardoor paniek ontstond.

De autoriteiten sloten het internet- en sms-verkeer af toen demonstranten probeerden om meer mensen op te trommelen. De kerkgangers werden daarna allemaal gefouilleerd bij het verlaten van de kerk. Ongeveer 50 mensen werden gearresteerd. In een nabijgelegen stad waar ook protesten waren, zouden nog eens 25 mensen zijn aangehouden. Ook een verslaggever van de Franse radio gearresteerd en kort daarop vrijgelaten.

De demonstranten gingen de straat op om te eisen dat president Joseph Kabila de grondwet met rust laat en deze niet verandert om een derde presidentstermijn te kunnen vervullen. Ook willen ze dat Kabila publiekelijk verklaart zich niet kandidaat te zullen stellen. In november sprak Kabila met de oppositie af dat er eind volgend jaar verkiezingen plaatsvinden.

Kabila’s tweede termijn is al sinds 2016 verstreken, maar de president is blijven zitten en probeert steeds een nieuwe stembusgang uit te stellen. Sindsdien is het regelmatig onrustig in het land; rebellengroepen vallen geregeld steden aan waardoor honderdduizenden Congolezen hebben moeten vluchten.