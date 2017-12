Extreme kou teistert Canada en oosten VS

Canada en een groot deel van de Verenigde Staten zijn in de greep van een aanhoudende golf van extreme kou, met temperaturen ver beneden de norm voor de tijd van het jaar.

In grote Canadese steden als Toronto en Montreal, die al dagenlang gebukt gaan onder bitter koud weer, worden voor Oudejaarsavond temperaturen voorspeld van -20 tot -26 graden Celsius.

IJzige gevoelstemperaturen, die de afgelopen dagen in delen van Canada afdaalden tot -40, zullen volgens de voorspellingen ook Oudejaarsvieringen in de meeste steden teisteren.

Toronto heeft de Oudejaarsviering in het centrum ingekort, uit zorg dat feestvierders onderkoeld zullen raken als ze urenlang buiten staan. De vrieskou is zo sterk dat onderkoeling binnen korte tijd kan intreden.

Ook in de Canadese hoofdstad Ottawa, een van de koudste hoofdsteden ter wereld, zijn wegens extreme kou programma-onderdelen van Oudejaarsavond afgezegd, waaronder een concert en een hockeytoernooi op een ijsbaan die speciaal is aangelegd voor het Canadese parlement.

In New York, waar in de aanloop naar middernacht rond 1 miljoen mensen worden verwacht in Times Square, wordt ook pittige kou voorspeld, met een gevoelstemperatuur van -20 graden Celsius.

In de prairiestad Winnipeg was het afgelopen dinsdag met -29 graden niet warmer dan op Mars.

Oorzaak van de koudegolf is Arctische lucht die zuidwaarts wordt gestuurd over grote delen van het continent. In bijna heel Noord-Amerika is het momenteel kouder dan gebruikelijk, terwijl het in andere delen van de wereld bijna overal warmer is dan normaal.

In Canada, een winterland dat gewend is aan kou, worden al de hele week officiële waarschuwingen voor extreme kou afgegeven. In de prairiestad Winnipeg, bijgenaamd ‘Winterpeg’, was het afgelopen dinsdag met -29 graden niet warmer dan op Mars.

Normaal gesproken komen dergelijke temperaturen in Canada voor in het holst van de winter in de tweede helft van januari en februari. Periodes van extreme kou duren dan vaak enkele dagen, en niet, zoals nu, meer dan een week zonder respijt.

Aan de grens van Canada en de Verenigde Staten levert de extreme vrieskou prachtige plaatjes op bij de Niagara-watervallen:

Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now (via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN — Muhammad Lila (@MuhammadLila) December 28, 2017

En aan de kust van de noordoostelijke staat Massachusetts zijn een paar haaien aangespoeld die vermoedelijk zijn bezweken aan de kou.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de strenge vrieskou aangevoerd als bewijs dat er geen sprake zou zijn van opwarming van de aarde. In een tweet verdedigde hij donderdag zijn besluit om de VS te onttrekken aan het Verdrag van Parijs ter bestrijding van klimaatverandering:

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Anderen wijzen erop dat een periode van koud weer niets afdoet aan de trend van een gemiddelde stijging van temperaturen op aarde.

Volgens de Canadese meteorologische dienst is de koudegolf overigens nog niet ten einde; in grote delen van het continent blijft het in de eerste week van januari kouder dan gebruikelijk.