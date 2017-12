Brandweer heeft handen al vol op oudejaarsavond

In de Groningse plaats Hoogezand zijn 45 woningen ontruimd vanwege een door vuurwerk veroorzaakt gaslek, meldt de brandweer. Er is vuurwerk in een put gegooid en het gas stroomde de lucht in en ook woningen binnen. De huizen zijn daarom uit voorzorg ontruimd.

De geëvacueerde bewoners worden opgevangen, maar de brandweer verwacht dat ze de jaarwisseling gewoon thuis kunnen vieren. De huizen worden gelucht en metingen later op de avond moeten uitwijzen of het weer veilig is.

Grote brand in Meteren

In het Gelderse plaatsje Meteren is een grote brand ontstaan in een basisscholencomplex. Mensen in de buurt zeggen een luide knal gehoord te hebben voordat de brand uitbrak, maar of dat door vuurwerk kwam of door iets anders is nog niet duidelijk. De brandweer gaat volgens Omroep Gelderland uit van brandstichting.

Er was vanwege de kerstvakantie niemand in het gebouw aanwezig. Vooral het dak en de buitenkant van het complex zijn beschadigd. Van binnen is er vooral roetschade.

Autobranden Utrecht

In de stad Utrecht zijn de brandweer en politie extra alert op autobranden. Afgelopen nacht zijn er tien auto’s in vlammen opgegaan. Sinds eerste kerstdag zijn er in totaal al 28 autobranden geteld. De politie vermoedt dat “de lokale jeugd” achter de autobranden zit.

Volgens de brandweer is het gebruikelijk dat het aantal autobranden rond de jaarwisseling hoger ligt dan normaal, maar gaat het nu om “extreme aantallen”.

Met name in de wijken Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland is er extra toezicht. De gemeente en politie roepen roepen buurtbewoners op om de boel in de gaten te houden en contact te houden via whatsappgroepen.