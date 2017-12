Tijdens de sneeuwstormen van begin december ging onze jongste dochter bevallen, in het ziekenhuis, van haar eerste kind. Onze oudste dochter met onze 9-jarige kleinzoon was kort na de opname ook aangekomen, en kon vanwege de sneeuwbuien niet meer naar huis. Toen de bevalling naderbij kwam, heb ik onze kleinzoon mee van de afdeling genomen. Maar na het sneeuwballen gooien, enige chocomels en het uitproberen van de diverse speeltoestellen begon het hem toch te vervelen. Hij vroeg mij dan ook: „Opa, wil je naar tante appen hoeveel centimeter verlossing zij al heeft?”

