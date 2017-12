Van der Weijden en Visser rijden 5.000 meter op Spelen

Annouk van der Weijden heeft zaterdag op de slotdag van het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verrassend de 5.000 meter gewonnen. De 31-jarige schaatsster kwam over de finish na 6.56,41. Daarmee plaatste Van der Weijden zich voor de vijf kilometer op de Olympische Winterspelen in februari in Zuid-Korea.

Ploeggenoot Esmee Visser (21) noteerde de tweede tijd in Thialf (6.56,60) en pakte daarmee eveneens een olympisch ticket. Favoriet Carien Kleibeuker werd derde in een tijd van 6.57,23. Dat was niet voldoende voor een olympisch startbewijs. Kleibeuker behaalde bij de Spelen in Sotsji in 2014 nog brons.

In Thialf haalde Van der Weijden ruim vier seconden van haar persoonlijk record af. Bij de vorige Olympische Spelen werd zij vijfde op de 3.000 meter. Van der Weijden zal in Pyeongchang ook meedoen aan het onderdeel massastart. Anice Das, winnares van de 500 meter, is nu ook zeker van deelname aan de Spelen.

Ireen Wüst, winnaar van het zilver in Sotsji, meldde zich vrijdagavond af voor de vijf kilometer. Deze afstand zou niet passen in het “compacte en krappe” olympische wedstrijdschema in Zuid-Korea. “Ik ga liever met één keer goud naar huis dan met vijf plakken van een andere kleur”, zei ze tegen de NOS.

Nuis en Verweij

Bij de mannen hebben Kjeld Nuis en Koen Verweij zich geplaatst voor de 1.500 meter in Zuid-Korea. Wereldkampioen Nuis won op het kwalificatietoernooi in Heerenveen met een tijd van 1.43,48. Koen Verweij werd tweede in 1.43,54. Nuis klokte de op een na snelste tijd ooit gereden in Thialf. Alleen de Rus Denis Joeskov was in februari 2015 sneller: 1.43,36.