Van crisis tot bitcoin: de vijf voorspellingen

Waaghalzen hebben de halve wereld. Maar als die wereld blaakt van optimisme, zoals nu, dan heeft de durfal iets extra’s. Hij heeft de storm in de rug. Wat gaat er gebeuren?

1 Het is vrijdagmorgen 30 maart. Het kabinet wankelt. De gemeenteraadsverkiezingen waren een nederlaag voor de coalitie. Minister-president Mark Rutte (VVD) kiest daarom nu voor draagvlak en tekent een akkoord met vakbonden en werkgevers. Tot 2025 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar. Oudere werknemers kunnen met een extra spaarregeling eerder stoppen. Dat eisten de bonden. Zij accepteren op hun beurt individualisering van pensioenen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) weigert. Dit is uitverkoop van eerdere hervormingen. Wie vertegenwoordigen die bonden nog? De coalitie bungelt. Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de SER, hét overlegforum van bazen en bonden, redt Rutte. Hij volgt Koolmees op.

2 Daags voor zijn aandeelhoudersvergadering op 11 april verkoopt supermarktketen Ahold Delhaize zijn Amerikaanse supermarkten. Het is de ontknoping van een wekenlange campagne van twee activistische beleggers. Zij ageren tegen een regeling van Ahold om zich te beschermen tegen vijandige overnames. Die regeling moesten beleggers de 11de april verlengen. Maar de activisten hebben genoeg steun om dat te dwarsbomen. Ahold kiest met de verkoop voor de vlucht naar voren. De opbrengst van de Amerikaanse ketens moet als superdividend de loyaliteit van beleggers kopen. Ahold Delhaize zint nu op een Europese fusie.

3 Het kernkabinet van prime minister Theresa May is al uren in spoedzitting bijeen als Royal Dutch Shell maandagmorgen 9 juli zijn fusie met Saudi Aramco bekendmaakt. Dat is het Saoedische staatsolie- en gasbedrijf dat naar de beurs zou gaan. Door de fusie met de Brits-Nederlandse Shell bereiken ze dat doel in één keer. Saudi Aramco gaf nooit financiële informatie, maar blijkt nu viermaal zo groot als Shell. Het hoofdkantoor van de combinatie blijft in Den Haag. Daarom reageert Mark Rutte ontspannen. De Engelse regering weet zich echter geen raad met de nieuwe machtsverdeling. Mayday, mayday, kopt The Sun. Saoedi-Arabië belooft zijn zeggenschap als grootste aandeelhouder te beperken, maar May weigert toestemming voor de fusie. Het ministerie van Handel gaat een onderzoek instellen. Zijn die Saoedische prinsen die achter de schermen aan de touwtjes trekken wel bekwaam en van onbesproken gedrag? De Saoediërs zijn razend, Rutte ziet zijn internationale ster rijzen als bemiddelaar. De ontknoping volgt begin 2019 als het handelsministerie z’n rapport publiceert.

4 Voedings- en zeepconcern Unilever kondigt bij een financiële update op 18 november de plaats van zijn hoofdkantoor aan. Toch Londen. Rutte III staat met lege handen. Wel de dividendbelasting afgeschaft à 1,4 miljard euro. Maar Unilever weg uit Rotterdam. Toch is er Hollands Glorie. De opvolger van topman Paul Polman is een vrouw: Hanneke Faber, ex-Ahold, sinds begin 2018 de baas van Unilever Europa. Twee gedoodverfde kandidaten voor Polmans opvolging verlaten Unilever.

5 De euro keldert. In Berlijn en Brussel zijn politici sprakeloos. Het is 13 december. De Europese Centrale Bank kon geen geschikte obligaties meer vinden voor haar opkoopprogramma om de economie te stimuleren. Toen zijn bitcoins gekocht. Hun waarde is dit jaar verdampt. Wie wist van die bitcoinaankopen? De vertrouwensvraag ligt op tafel. Als percentage van onze beleggingen is het te verwaarlozen, reageert ECB-president Mario Draghi. Maar de Duitse regering is woest en dwingt hem tot aftreden. Daarop vetoën de Italianen én de Fransen een Duitse opvolger. Om chaos te voorkomen adviseert de Eurogroep van ministers van Financiën een ervaren crisismanager.

Welkom terug, Jeroen Dijsselbloem.

