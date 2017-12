Vakbondsleider Arie Groenevelt (90) overleden

Voormalig FNV-voorzitter Arie Groenevelt is afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd overleden. Dit bevestigt een woordvoerder van de FNV zaterdagochtend. Groenevelt was een van de meest spraakmakende vakbondsleiders in Nederland.

Van 1971 tot 1983 was Groenevelt voorzitter van de Industriebond NVV, die na een fusie verder ging als Industriebond FNV, later opgegaan in FNV Bondgenoten. Onder het bewind van de Houtenaar wees de bond het kapitalisme af, mede omdat dat zou leiden tot najagen van eigenbelang, wat “altijd ten koste van anderen geschiedt zodat uitsluitend de sterken winnen”. Groenevelt zette zich als vakbondsleider onder meer in voor kortere werktijden en loonmatiging.

‘Kapitalisme is een vloek’

Groenevelt werd zowel geliefd als bekritiseerd om de ferme uitspraken die hij deed. Zo noemde hij het kapitalisme een vloek, en vond hij “werkgevers onze natuurlijke vijand”. Enerzijds werd hem verweten de bond op autoritaire wijze te leiden, anderzijds werd hij geroemd om zijn maatschappijkritische houding.

In zijn eigen woorden was Groenevelt “een crisiskind in de naoorlogse vakbeweging”. Hij groeide op in een arbeidersgezin in Alphen aan den Rijn. Hij was opgeleid als metaalbewerker en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de NVV.

Lijstduwer verkiezingen 2018

Na zijn pensioen werd Groenevelt actief in de lokale politiek in zijn woonplaats Houten, waar hij lijstduwer was van de PvdA. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staat de vakbondsleider op de lijst.

Groenevelt “was al een tijdje broos”, meldt de FNV. Volgens een woordvoerder overleed hij aan ouderdom. Groenevelt was getrouwd en laat twee zoons en vier kleinkinderen achter.