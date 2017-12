Twee kinderen overleden bij woningbrand Emmen

Bij een brand in een woning in Emmen zijn zaterdagmorgen een zesjarig jongetje en zijn vijfjarige zusje om het leven gekomen. Dat meldt de politie Drenthe. De ouders van de twee kinderen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de brand is volgens een woordvoerder van de politie nog onbekend. “Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, zei hij tegen NRC. Ook over de verwondingen van de ouders kan de politie geen mededelingen doen. Volgens persbureau ANP verkeren zij niet in levensgevaar.

De felle brand woedde in een woning van twee verdiepingen in de Emmense wijk Emmerhout. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand is niet overgeslagen naar andere huizen. Behalve de ouders en hun kinderen waren er volgens de politiewoordvoerder geen andere mensen in de woning aanwezig.