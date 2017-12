Zij

overleden

in

2017 Wie ontvielen ons het afgelopen jaar? NRC licht net als voorgaande jaren een aantal mensen uit om hun leven nog eenmaal te memoreren.

Karen de Bok Programmamaker, journalist Televisie & Film 21-4-1961

19-1-2017 De dochter van twee Haagse dagbladjournalisten groeide van radioverslaggever op het Binnenhof tot de warme en gerespecteerde ‘hoofdredacteur Televisie’ die van de VPRO een wereldse omroep maakte - met vier Nipkowschijven tot resultaat. Ze stond onder meer aan de wieg van Zondag met Lubach, maar van haar donkere kant wist bijna niemand. Ze liet zich treffen door andermans sores. Die last werd haar te zwaar.

Jan Kruis Striptekenaar Literatuur 8-6-1933

19-1-2017 Niemand heeft het gezin in het veranderende Nederland beter en geestiger geportretteerd dan Jan Kruis in de 1.139 afleveringen van Jan, Jans en de kinderen die hij voor Libelle tekende. Zijn strips waren aanvankelijk op zijn eigen leven gebaseerd, maar vaak raakten de gebeurtenissen aan maatschappelijke kwesties. In de jaren 80 werd Jan huisman. Als hij de sokken in de wasmachine stopt, vraagt hij zich af: „Ben ik nu progressief of een sukkel?”

Hans Breukhoven Ondernemer Bedrijfsleven 31-10-1946

20-1-2017 Als gastheer op de Holland-Amerika Lijn ontdekte Hans Breukhoven dat elpees in de VS veel goedkoper waren dan in Europa. Hij begon er een handeltje in en twintig jaar later was de Free Record Shop 350 filialen groot. De grootste klapper maakte hij met de cd, maar door de internetrevolutie ging zijn imperium failliet. Na zijn huwelijk met zangeres Vanessa trok hij naar Londen. Daar stierf hij aan alvleesklierkanker.

Adele Bloemendaal Actrice, zangeres, cabaretière Theater 11-1-1933

22-1-2017 Adèle Maria Hameetman uit de Jordaan maakte in de jaren 50 haar debuut bij jeugdtheatergezelschap Puck, maar pleegde al na een paar maanden ‘contractbreuk’ toen ze in avonturier Ben Bloemendaal de liefde vond en naar Amerika trok. Toen ze van hem scheidde, behield ze zijn naam. Uit een volgend huwelijk met zanger en acteur Donald Jones kwam zoon en acteur John Jones voort, waarna ze als alleenstaande moeder verder ging. Ze brak door in 1969 als Doortje in de comedyserie ’t Schaep met de 5 poten, waarin ze speelde met Piet Römer en Leen Jongewaard. Later waagde ze zich aan carnavalsnummers, poseerde ze voor Playboy en maakte ze theatershows waarin ze in al haar veelzijdigheid tot haar recht kwam. Ze was een fenomeen.

Mary Tyler Moore Actrice Televisie & Film 29-12-1936

25-1-2017 Net als de meeste sitcomvrouwen van de jaren 60 speelde Mary Tyler Moore jarenlang huisvrouw, als echtgenote van acteur Dick van Dyke in diens populaire TV-show. Met haar Mary Tyler Moore Show uit 1970 doorbrak ze dat glazen plafond en speelde ze voor het eerst op tv een alleenstaande carrièrevrouw. Ze won zes Emmy’s en werd éénmaal genomineerd voor een Oscar, voor de film Ordinary People.

Piet Keizer Voetballer Sport 14-6-1943

10-2-2017 Amsterdammer Piet Keizer speelde zijn hele professionele carrière, vanaf zijn twaalfde, voor Ajax. In 490 wedstrijden scoorde hij 189 keer. Hij was als begenadigd linksbuiten beroemd om zijn schaarbeweging en zijn afgemeten voorzetten. Hij was als volbloed Ajacied niet wars van kritiek op zijn club. Net als Johan Cruijff, met wie hij eerst bevriend was en later gebrouilleerd raakte, overleed hij aan de gevolgen van longkanker.

Al Jarreau Zanger Muziek 12-3-1940

12-2-2017 De in Milwaukee geboren zanger Alwin Lopez Jarreau zong als zoon van een predikant in het kerkkoor. Na vele omzwervingen (onder meer als welzijnswerker in een afkickcentrum) lukte het hem een muzikale carrière op te bouwen, waarmee hij zeven Grammy’s zou binnenslepen. Met zijn unieke stem waarmee hij kon ‘scatten’, improviseren en nauwkeurig willekeurige instrumenten imiteren, zette hij in de popmuziek deuren open naar de jazz.

Ton Vorstenbosch Toneelschrijver Theater 10-5-1947

14-2-2017 Met het bijtende stuk Srebrenica!!! (1996), dat hij samen met zijn levenspartner Guus Vleugel maakte, bewees toneelschrijver en scenarist Ton Vorstenbosch dat theater actuele thema’s direct en snel kan vormgeven en analyseren. Na het overlijden van Vleugel werd Vorstenbosch’ toon milder. Zijn meesterlijke Wilhelmina: Je Maintiendrai, met Anne Wil Blankers, werd in 1999 bekroond met de Publieksprijs.

Dick Bruna Ontwerper, tekenaar Kunst 23-8-1927

16-2-2017 Wie Dick Bruna giftig wilde krijgen, noemde zijn Nijntje ‘simpel’. Want: „Nijntje tekenen is nog net zo moeilijk als in het begin”, zei hij nog op hoge leeftijd. Bruna’s zwarte lijnen kwamen nooit in één vlotte streek op het papier terecht, maar werden millimeter voor millimeter opgebouwd, met hier en daar een ‘bibber’ tot gevolg.

Als telg in het Bruna-uitgeversgeslacht was Bruna voorbestemd om de uitgeverij van zijn vader over te nemen, maar de jonge Dick had meer interesse voor de kunst. Hij ging boekomslagen ontwerpen. Nijntje, in 1955 ontstaan als vakantieverhaal voor zijn zoon, veroverde vanaf de jaren 70 de wereld, Japan in het bijzonder. Het vermogen van de zakelijk goed georganiseerde Bruna groeide naar schatting tot ruim 40 miljoen euro. Dat Bruna’s werk zo populair was bij kleine kinderen, leidde de aandacht wel eens af van zijn artistieke kwaliteit. Pas in 2015 kreeg hij met de Max Velthuijs-prijs – de ‘P.C. Hooft-prijs’ voor illustratoren’ – brede erkenning als kunstenaar.

Guus Verstraete Tv-regisseur Televisie & Film 26-4-1947

3-3-2017 Guus Verstraete werkte als regisseur voor de massa. Hij bracht publiekskanonnen als André van Duin en Paul de Leeuw in beeld. Zijn alerte cameraregie was een wezenlijk onderdeel van zijn succes. ‘Kijk ook náást de lens’, adviseerde hij zijn cameralieden. De ster van Verstraete rees tegelijk met die van producent Joop van den Ende. Na de opnamen liepen zij vaak samen door Aalsmeer om te zien of hun programma scoorde.

Thijs Chanowski Tv-regisseur, producent Televisie & Film 18-6-1930

7-3-2017 Met het produceren van De Fabeltjeskrant nam Thijs Chanowski in 1968 een groot financieel risico. Een dagelijks programma maken van vijf minuten vergde veel mankracht. Maar De Fabeltjeskrant werd een onverwachte hit. Chanowski experimenteerde graag met artisticiteit en techniek. In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar multimedia-interactie aan de Universiteit van Amsterdam.

Kitty Courbois Actrice Theater 13-7-1937

11-3-2017 Als toneelactrice kon Kitty Courbois je in een zaal het gevoel geven dat ze voor jou alleen speelde. Haar stem was diep en gedragen. Indruk maakte ze met haar rol als Medea bij Toneelgroep Amsterdam, eind jaren 80. Maar ook als joodse moeder die haar kind afstaat, in Leedvermaak (1982) van Frans Weisz. NRC noemde haar ,,de koningin van het verdriet”.

René van Dammen Kijkcijferexpert Televisie & Film 6-8-1953

13-3-2017 Zonsondergangen doen het slecht op tv, wist René van Dammen. Met zijn computerprogramma hield hij nauwgezet de zapbewegingen van kijkers op een tv-avond bij en was hij onmisbaar voor media-journalisten. Hij werkte 41 jaar bij de publieke omroep en dook wel eens op in het publiek van tv-programma’s – zoals bij Jinek – om te kijken waar een opmerkelijke stijging of daling van kijkcijfers aan lag. Van Dammen stierf thuis in Hilversum voor de tv.

Chuck Berry Muzikant Muziek 18-10-1926

18-3-2017

Als songschrijver, zanger en gitarist was Chuck Berry het boegbeeld van het genre dat ontstond als een ruige en seksueel geladen variatie op country en blues. Met songs als Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode en Rock and Roll Music schiep Berry in de jaren 50 het standaardrepertoire dat rock-’n-roll tot een fenomeen maakte.

David Rockefeller Bankier Bedrijfsleven 12-6-1915

20-3-2017 David Rockefeller was de laatste kleinzoon van olietycoon J.D. Rockefeller, de personificatie van ‘nieuw geld’ en groeide op in paleizen met stoeten aan bedienden. Als bankdirecteur, hij leidde Chase Manhattan, werd hij in de jaren 60 en 70 als een gelijke ontvangen door koningen, beroemdheden en dictators.

Colin Dexter Schrijver Literatuur 29-9-1930

21-3-2017 De Britse thrillerschrijver Colin Dexter maakte van Oxford een grimmig oord waar Inspector Morse tientallen moorden oploste. De bokkige inspecteur leek op zijn schepper: drinker van Schotse whisky, liefhebber van Wagner en verwoed maker van kruiswoordraadsels. Dexter studeerde klassieke talen en werd leraar. Het lesgeven moest hij opgeven vanwege doofheid. Zijn boeken wonnen thrillerprijzen, maar werden echt succesvol toen ITV ze verfilmde tussen 1987 en 2000.

Chriet Titulaer Futuroloog en sterrenkundige Samenleving 9-5-1943

23-4-2017 Chriet Titulaer was in de jaren 70 en 80 voor het Nederlandse publiek het icoon van de wetenschappelijke vooruitgang. Een hele generatie leerde van hem over astronomie, over het weer en over technologische snufjes, gebracht met Limburgs accent en een opvallende ringbaard. Bekendheid kreeg hij in 1969, toen hij samen met Henk Terlingen voor de tv verslag deed van de eerste maanlanding. Titulaer werd later zelf televisiemaker en schreef ook populaire boeken, zoals De mens in het heelal (1977). In 1986, het jaar van Tsjernobyl en de ontploffing van de spaceshuttle Challenger liet Titulaer een Saturnus-raket op ware grootte tegen de Domtoren plaatsen. Het succesvolste, maar ook laatste grote project van Titulaer was het Huis van de Toekomst in Rosmalen (1989). Het was zeven jaar open en trok 3,5 miljoen bezoekers.

Robert Pirsig Ontwerper Samenleving 6-9-1928

24-4-2017 Sommigen vonden hem een zwever die een veel te lang boek had geschreven, voor anderen was Zen and the Art of Motorcycle Maintenance een openbaring. Hoe dan ook werd hij met zijn roman uit 1974 in één klap een cultschrijver: de Amerikaanse filosoof Robert Pirsig. Bij zijn overlijden – hij werd 88 jaar – waren er vijf miljoen exemplaren verkocht.

Annie Brouwer-Korf Politicus Politiek 19-7-1946

17-5-2017

Op 23 mei 1977 zat Annie Brouwer-Korf in de door Molukkers gekaapte intercity bij De Punt; het gaf haar het gevoel íets te moeten doen. Ze werd gemeenteraadslid en wethouder Sociale Zaken in Nijmegen, later werd ze burgemeester van Zutphen, Amersfoort en Utrecht. In die laatste stad concentreerde ze zich op de verslaafdenzorg.

Roger Ailes Oprichter Fox Bedrijfsleven 15-5-1940

18-5-2017

Weinig mensen werden zo gehaat door links Amerika als Roger Ailes, de oprichter van Fox News. Even luidruchtig en conservatief als zijn nieuwszender was Ailes een drijvende kracht achter de toenemende polarisatie in de VS. Hij was ook politiek actief als media-adviseur bij de verkiezingscampagnes van president Nixon, Reagan, George W. Bush en Trump. Na klachten over seksuele intimidatie trad hij af bij Fox.

Chris Cornell Muzikant Muziek 20-7-1964

18-5-2017 Met zijn band Soundgarden was Chris Cornell één van de vormgevers van de grunge. Cornell stond, ondanks zijn drugsgebruik en depressies, bekend als de redelijke stem binnen de beginnende grungescene. De zang van Cornell, met een loepzuiver bereik van ruim vier octaven, maakte Soundgarden ingenieuzer dan andere grungebands. Op 52-jarige leeftijd maakte hij een eind aan zijn leven, nadat hij eerder die nacht opgetreden had in Detroit.

Manuel Noriega Dictator Politiek 11-2-1934

29-5-2017 Tot hij in 1989 door de Amerikanen werd afgezet speelde de Panamese dictator Manuel Noriega jarenlang dubbelspel. Hij werkte samen met de Amerikaanse inlichtingendiensten én speelde informatie door aan hun politieke vijanden. Het werd lang gedoogd: Noriega – tevens spil in de drugshandel – was een waardevolle informant in een regio met een voor de VS zorgelijke opkomst van linkse regimes. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor moord, drugshandel en corruptie, en stierf in de cel aan een hersentumor.

Jack O’Neill Surfpionier Sport 27-3-1927

2-6-2017 Surfen in de kou? Dat kan dankzij de Amerikaan Jack O’Neill. Als jonge surfpionier maakte hij begin jaren 50 de eerste wetsuits. O’Neill kapitaliseerde het coole imago van de sport door van alles te overgieten met een surfsausje, van O’Neill portemonnees tot O’Neill schoolagenda’s. Na zijn dood gingen surfers wereldwijd met bloemen het water op, uit eer voor de man en zijn vinding.

Sandra Reemer Zangeres Muziek 17-10-1950

6-6-2017 Op haar elfde maakte Sandra Reemer als kindsterretje met een vlinderbril haar eerste plaatje; ze werd er beroemd door. Als zestienjarige vormde ze een duo met liedjesmaker Dries Holten en met Als het om de liefde gaat, bereikten de twee in 1972 de vierde plaats op het Eurovisie Songfestival. Als soliste stond ze daar in 1976 en 1979 nog tweemaal. Een derde carrière kreeg ze dankzij Joop van den Ende halverwege de jaren 80, als assistente van Jos Brink.

Robert ‘Ootje’ Oxenaar Grafisch ontwerper Kunst 7-10-1929

13-6-2017

Hij vond de eurobiljetten maar niks, en Ootje Oxenaar had recht van spreken. In de vorige eeuw ontwierp hij twee legendarische series bankbiljetten met beeltenissen van Vondel (5 gulden) en De Ruyter (100 gulden); gevolgd door de Snip (100 gulden), de Zonnebloem (50 gulden) en de Vuurtoren (250 gulden). De ontwerpen droegen bij aan het beeld van Nederland Designland.

Helmut Kohl Staatsman Politiek 3-4-1930

16-6-2017 Helmut Kohl is een van de belangrijkste naoorlogse politici van Europa. De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 was een groots en beslissend ogenblik. Kohl koos onvoorwaardelijk voor de eenwording van Duitsland en was de grote pleitbezorger van de euro. In de jaren 90 raakte zijn politieke carrière in verval, om in 1998 te eindigen met een verkiezingsnederlaag van de CDU en een schandaal met partijgiften.

Albert ‘Prodigy’ Johnson Rapper Muziek 2-11-1974

20-6-2017 Albert Johnson werd bekend als rapper Prodigy, die met rapgroep Mobb Deep klassiekers als The Infamous (1995) opnam. Prodigy was technisch ijzersterk en rapte op duistere en dreigende composities ijzingwekkend kalm over het uitzichtloze leven van een jonge man in een snoeiharde wereld. Met rapper/producer Havoc bouwde hij in de jaren 90 een invloedrijk oeuvre op dat ver buiten zijn geboortestad New York navolging kreeg.

Tijn Kolsteren Voorvechter Samenleving 14-7-2010

7-7-2017 De succesvolste actie ooit van radioinzamelactie Serious Request begon met een simpele vraag van de 6-jarige Tijn: of hij voor een paar euro’s nagels mocht lakken. De zelf ongeneeslijk zieke Tijn - hij leed aan hersenstamkanker - liet niemand onberoerd. Hij wilde 100 euro ophalen, het werd meer dan 2,5 miljoen. Tijn overleed op de laatste dag van de actie.

Miep Diekmann Schrijver Literatuur 26-1-1925

9-7-2017 Het boek Marijn bij de lorredraaiers (1965) van Miep Diekmann was een boek dat afrekende met de mythe dat de Nederlanders in hun VOC-schepen helden waren. Zo schreef Diekmann vaker baanbrekende boeken. Ze kreeg kritiek op de tienerseks en zelfdestructie in haar werk, maar in 1970 kreeg ze de Nederlandse Staatsprijs voor haar literaire oeuvre. Voor collega’s was ze een voorbeeld.

George A. Romero Zombie-regisseur Televisie & Film 4-2-1940

16-7-2017 George Romero legde met zijn debuut Night of the Living Dead (1968) de basis voor de film-zombie zoals we die nu kennen; levende doden die op zoek gaan naar mensenvlees. Een zombiefilm moet satirisch zijn en een politieke lading hebben, vond hij. In zijn succesvolle Dawn of the Dead (1979) liet Romero zijn zombies als gehersenspoelde shoppers door winkelcentra dwalen.

Barbara Mooyaart-Doubleday Vertaalster Anne Frank Literatuur 11-3-1919

31-7-2017

Aan tafel in de keuken met het woordenboek: zo had Barbara Mooyaart-Doubleday in 1952 in drie maanden tijd het dagboek van Anne Frank in het Engels vertaald. Een in Kent geboren huisvrouw uit Amersfoort, getrouwd met een Nederlander die in de oorlog naar Engeland was gegaan als piloot. De uitgever kende Mooyaart toevallig. Er werden meer proefvertalingen gemaakt, maar Otto Frank was door háár vertaling het meest geraakt.

Jeanne Moreau Actrice Televisie & Film 23-1-1928

31-7-2017 Met de Franse actrice Jeanne Moreau overleed in Parijs een symbool van de naoorlogse sensuele zindering, verbeeld in nachtelijke Franse thrillers, film noir, nouvelle vague en in politieke cinema. Moreau speelde sterke vrouwen met verborgen hartstochten en gecompliceerde verhoudingen, zoals in Les amants (1958); La notte (1961); en Jules et Jim (1962). Ze was zelf ook ongenaakbaar, trots en koppig. Ze wilde blijven werken tot ze neerviel en acteerde nog tot op hoge leeftijd.

Kim Wall Journalist Samenleving 23-3-1987

?-8-2017 “Ze fonkelde van enthousiasme bij alles wat ze deed”, klonk het tijdens de wake die de vakschool journalistiek in New York had georganiseerd. De Zweedse Kim Wall behaalde er haar master en beschreef als journalist het leven in Oeganda, glipte Noord-Korea binnen en maakte verhalen over hackers in Cuba en klimaatproblemen op de Marshalleilanden. Haar werk was soms gevaarlijk, maar juist een ogenschijnlijk onschuldige opdracht, een profiel van de Deense uitvinder Peter Madsen in zijn onderzeeër, werd haar fataal.

Christian Millau Restaurantcriticus Bedrijfsleven 30-12-1928

5-8-2017

Restaurantcriticus Christian Millau is, samen met zijn collega Henri Gault, de bedenker van de ‘nouvelle cuisine’: op een simpele manier bereide, en met verse ingrediënten, goed gepresenteerde gerechten. Samen met Gault bedacht hij ook een eigen puntensysteem voor de beoordeling van restaurants, als tegenhanger van de Michelinsterren. In Nederland kreeg chefkok Sergio Herman zeven keer hun maximale beoordeling.

Jorge Zorreguieta Minister Politiek 28-1-1928

8-8-2017 Hij was lobbyist voor Argentijnse grootgrondbezitters, een fervente anticommunist, staatssecretaris en minister in het dictatoriale regime van generaal Videla vanaf midden jaren 70. Uit onderzoek bleek in 2001 dat hij van de verdwijningen van politieke gevangenen in die tijd moest hebben geweten. Hij was ook de vader van koningin Máxima en, door zijn politieke verleden, grote afwezige op haar huwelijk met Willem-Alexander.

Jerry Lewis Komiek Televisie & Film 16-3-1926

20-8-2017 Kind van acht in het lichaam van een volwassen man, ongeremd, onaangepast: dat was Jerry Lewis. In de jaren 50 en 60 gold hij onbetwist als de succesvolste komiek ter wereld. Lewis leverde de ene na de andere filmhit af en kon ook nog zingen. Hij leed aan diverse kwalen en zamelde met baanbrekende tv-uitzendingen 2,5 miljard dollar in voor spierdystrofie. Dat leverde hem bijna de Nobelprijs voor de Vrede op.

Theo Sontrop Dichter, uitgever Literatuur 2-5-1931

03-09-2017 Theo Sontrop was klein van gestalte en zei vaak dat hij iedereen wantrouwde boven de 1 meter 67. Klein was ook zijn poëtische oeuvre, maar groot was zijn betekenis voor uitgeverij De Arbeiderspers, die hij met auteurs als Maarten ’t Hart, Gerrit Komrij en Jeroen Brouwers tot bloei bracht, ondanks, of dankzij, zijn afkeer van management. Hij overleed op Vlieland, waar hij zich had teruggetrokken. Om te lezen.

Harry Kuitert Theoloog Samenleving 11-11-1924

8-9-2017 Als jong theoloog ontdekte Harry Kuitert de beeldspraak van de Bijbel. Later kwam hij tot het inzicht dat alles, inclusief God, verbeelding was. In 1967 benoemde de VU hem als hoogleraar theologie. De moderne gelovige leidde hij als een Mozes uit het ‘diensthuis’ van de gereformeerde zekerheden. Kuitert verkocht in zijn leven vele honderdduizenden boeken. In zijn voorlaatste, uit 2011, concludeerde hij: ‘God is echt dood’.

Liliane Bettencourt Zakenvrouw Bedrijfsleven 21-10-1922

21-9-2017 Liliane Bettencourt, erfgename van het Franse L’Oréal, was elegant, discreet en glamourous. Maar de laatste tien jaar van haar leven werd ze beticht van belastingontduiking, illegale financiering van politieke partijen. Er ontstond vooral ophef toen haar enige dochter Françoise in 2007 naar de rechter stapte en Bettencourts vertrouweling, de toen 60-jarige celebrity-fotograaf François-Marie Banier, ervan beschuldigde financieel misbruik te maken van haar moeder. In 2011 werd Bettencourt (geschat vermogen 33 miljard euro) wegens ,,verlies van cognitieve vermogens” onder curatele gesteld van haar oudste kleinzoon.

Hugh Hefner Uitgever Literatuur 9-4-1926

27-9-2017 Copywriter Hugh Hefner richtte Playboy op in 1953. Het blad groeide uit tot icoon van de seksuele revolutie, met hemzelf als belichaming van het merk: steevast omringd door mooie, schaarsgeklede vrouwen en zelf gehuld in zwarte, zijden pyjama met rood smokingjasje. Een verdienmodel was het ook: Playboy Enterprises, gerund door zijn drie kinderen, verkoopt producten in 180 landen.

Dick Passchier Tv-presentator Televisie & Film 16-3-1933

29-9-2017 Zijn werkzame leven lang behield Dick Passchier een winkel in oosterse snuisterijen en rieten meubels: tv was slechts een hobby. Hij werd presentator van programma’s als Spel zonder grenzen en Zeskamp, nadat hij in 1965 een bandopname van een door hem gepresenteerde afscheidsavond naar de NCRV had gestuurd. Ook was hij jarenlang de commentaarstem van het défilé op Koninginnedag. Zijn huiselijke, montere uitstraling maakte hem geliefd bij een groot publiek.

Tom Petty Muzikant Muziek 20-10-1950

2-10-2017

Halverwege de jaren 70 blies Thomas Petty de Amerikaanse rock-’n-roll nieuw leven in met zijn band The Heartbreakers. Hits als Refugee en American Girl waren voor de autoradio geschreven. Eind jaren 80 vormde Petty met ex-Beatle George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne en Roy Orbison ‘supergroep’ The Travelling Wilburys. Zijn grootste succes kwam als soloartiest, met Free Fallin en Into the Great Wide Open. Hij stierf in het zadel, vlak na voltooiing van een Amerikaanse tournee.

Eberhard van der Laan Burgemeester Samenleving 28-6-1955

5-10-2017 In februari maakte Eberhard van der Laan bekend dat hij ernstig ziek was, dat de prognose niet goed was en dat hij desondanks ,,graag nog een poosje” burgemeester van de ,,lieve Amsterdammers” wilde blijven. Dat poosje duurde zo’n acht maanden. Toen hij stopte, brachten honderden Amsterdammers hem voor zijn raam een applaus-serenade.

Van der Laan, jurist van opleiding, advocaat van beroep, was telkens terug te vinden in de politiek. Eerst als gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. In 2008 werd hij minister van Wonen, Wijken en Integratie, in 2010 burgemeester. In die functie toonde hij zich een creatief en activistisch bestuurder, die door zijn optreden bij politieke vrienden en vijanden respect afdwong, en als boegbeeld van Amsterdam waardering en genegenheid kreeg van de bewoners.

Frits Bom Tv-presentator Televisie & Film 20-4-1944

19-10-2017 Ombudsman, Konsumentenman, Vakantieman, Leningman; langs activisme, via amusement naar commercie: zo verliep de carrière van Frits Bom. Nieuwslezer Bom was vanaf 1978 voor de VARA de Ombudsman voor de kijkers. Hij droeg daarmee bij aan de toenemende weerbaarheid van consumenten. Zijn landelijke carrière eindigde nadat hij ironisch genoeg in 2004 in een reclame voor de DSB-bank mensen een lening probeerde aan te praten.

Antoine ‘Fats’ Domino Zanger Muziek 26-2-1926

24-10-2017 De schuchtere Antoine ‘Fats’ Domino overheerste met zijn losse pianostijl en zachte stem jarenlang de wereld van de blues. The Fat Man, waarin Domino een trompet nadoet, was mogelijk de eerste rockhit allertijden. Domino snapte het zelf niet: hij vond dat hij niet kon zingen. Hij trok de aandacht van het witte publiek in een strikt gescheiden muziekwereld en verscheen in 1965 als eerste zwarte rock-’n-roll-ster op televisie.

David Cassidy Zanger Muziek 12-4-1950

21-11-2017 Een kijkcijferkanon was de muzikale sitcom The Partridge Family niet. Toch scoorde tieneridool David Cassidy daar zijn eerste hit, I think I love you. Met nummers als Daydreamer en Cherish werd hij een tieneridool. Na een ongeluk in 1974, waarbij een fan werd doodgedrukt tijdens een concert, had Cassidy er geen zin meer in. In zijn latere jaren trad hij op als theateracteur.

Christine Keeler Fotomodel Samenleving 22-2-1942

4-12-2017

Het Britse model Christine Keeler begon op 19-jarige leeftijd een affaire met Oorlogsminister John Profumo. Tegelijkertijd had ze een affaire met een Sovjetspion. Profumo loog over de verhouding en moest aftreden. Het schandaal droeg bij aan de ondergang van het kabinet-Macmillan. Zelf bleef Keeler met onthullingen komen. Volgens Engelse kranten omdat ze geld nodig had én om de gebeurtenissen te verwerken.

Slobodan Praljak Oorlogsmisdadiger Politiek 2-1-1945

29-11-2917

Als commandant van de Kroatische Verdedigingsraad hielp Slobodan Praljak in 1993 de eenzijdig uitgeroepen republiek Herceg Bosna etnisch te zuiveren. Hij werd in 2013 door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Op 29 november werd het vonnis in hoger beroep uitgesproken, waarop hij een eind aan zijn eigen leven maakte door ter plekke in de rechtszaal een flesje gif leeg te drinken.